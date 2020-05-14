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Пьянич может отправиться в «Челси»

14 мая 2020, 11:54

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в АПЛ, пишет Sky Sports Italia.

Наставник «старой синьоры» Маурицио Сарри хочет заполучить хабека «синих» Жоржиньо. Туринцы раздумывают над тем, чтобы включить Пьянича в эту сделку. Ранее сообщалось, что 30-летний босниец уже согласился подписать четырехлетний контракт с «Барселоной».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
14 мая в 14:28
Пьянича на Жоржиньо? Сарри тоже можно понять. Тем более итальянского бразильца он уже давно знает)
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 13:43
прям санта-барбара)))
Стеллс
Стеллс
14 мая в 13:07
Ну хоть от Барсы отстали.
dimagas2
dimagas2
14 мая в 12:44
Упаси господь))
Жору нафиг с пляжа и Тилеманса у Лестера купить))
Аpбитр
Аpбитр ответ Zola (раскрыть)
14 мая в 12:38
Добрый день.
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STVA 1
STVA 1
14 мая в 12:27
Сага - продолжение)
Zola
Zola
14 мая в 12:23
За что был удален мой коммент?
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 12:18
Великовозрастный.
beefs
beefs
14 мая в 12:09
он не испортит команду
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 11:58
Староват он уже для Челси.
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