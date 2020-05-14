Пьянич может отправиться в «Челси»

1589446494

14 мая 2020, 11:54

Полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в АПЛ , пишет Sky Sports Italia.

Наставник «старой синьоры» Маурицио Сарри хочет заполучить хабека «синих» Жоржиньо. Туринцы раздумывают над тем, чтобы включить Пьянича в эту сделку. Ранее сообщалось, что 30-летний босниец уже согласился подписать четырехлетний контракт с «Барселоной».