Проводы Сёмина: от «это несправедливо» до «не прогрессирует»

Об отставке Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива» говорят как о деле решенном. «Соккер.ру» собрал мнения тех, кто как-то в публичном пространстве оценивает это действие руководства железнодорожников.
Анатолий Мещеряков (председатель совета директоров «Локомотива»):
Решения по совету директоров? А кто вам сказал, что он состоялся? Кто пишет об этом, у того и спрашивайте. Решение по Сёмину? Когда и если примем, тогда все объявим.
Андрей Тихонов (бывший тренер «Спартака»):
Ситуация вызывает не только у меня недоумение. Его любят болельщики, и он очень уважаем всеми футболистами и тренерами. Идут какие-то подводные течения в самом «Локомотиве», возможно, его «я» кому-то не нравится. В руководстве есть определённые проблемы с ним. Ещё несколько лет назад его хотели выпроводить, а сейчас опять появился такой момент. У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать. Я против этого! Юрий Павлович — очень приятный человек, он себя даже на флеш-интервью хорошо и приятно ведёт. На него приятно смотреть. Сёмин — индивидуальность и личность, такие люди добавляют эмоций нашему чемпионату. Пускай он кричит на всех, пускай его штрафуют, но это эмоции нашей игры.
Василий Уткин (футбольный комментатор):
Фанаты «Локомотива» просят игроков заступиться за Сёмина, иначе прекратят поддержку команды. Ну, самое время. Вот сейчас, за 17 дней до конца контракта Сёмина, призвать игроков. У меня вопрос. А что сделали фанаты? Сами? Где флешмобы? Сколько-нибудь массовые? Изобретательные? Что даёт понять, что за этими призывами реально множество людей, а не небольшая группа просто громких?
В Москве, например, не запрещены одиночные пикеты (это не призыв). То есть отчасти одиночный пикет противоречит логике получения цифрового пропуска, но лишь отчасти. Можно было бы придумать массу всего. Я не сходя с места придумал три акции, которые могли бы показать а) активность и б) массовость. Но ничего не происходит.
Раз так, я имею полное право считать, что либо массовой поддержки нет, либо, вы понимаете, тут нечем угрожать на будущее. Ну, раз в такой момент никак невозможно сорганизоваться. Не предпринято ничего в рамках закона, что представляло бы собой некое активное действие за пределами нытья в Интернете. И даже это нытьё совсем не активно. Докажите, что я неправ.
Николай Наумов (бывший президент «Локомотива»):
Это может быть правдой, хотя я не хочу в это верить. В чем может быть причина? Думаю, господин Кикнадзе, генеральный директор клуба, вдруг, по неопытности, решил, что лучше иметь покладистого тренера, который будет заглядывать в рот, чем неудобного старичка, который все время капризничает. Логика примитивная. Сейчас я уберу Сёмина, начну все вопросы решать самостоятельно и добьюсь результата. Это глубокое заблуждение Кикнадзе. Я могу вам на сто процентов спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, если Семина сейчас заменят на Николича.
Придет новый тренер, у которого ничего не получится. «Локомотив» упадет в середину турнирной таблицы, болельщики устроят обструкцию Кикнадзе… «Локомотив» через подобное уже много раз проходил. Такого отношения к легенде клуба не простят.
А поступать с ним, как сейчас – Кикнадзе, это путь в никуда. Начнется чехарда тренеров. Ведь у Николича ничего не получится – сто процентов. Сейчас с «Локомотивом» иностранец, да еще без авторитета, не справится. А за тренерской чехардой начнутся безумные траты на игроков. Ситуацию ведь в глазах РЖД надо будет спасать. Только и это ничего не даст. Мы уже наблюдали подобное при Ольге Смородской.
Роман Широков (бывший капитан сборной России):
Как я мог бы обосновать необходимость замены Сёмина? Тем, что команда не прогрессирует. С такой командой они должны как минимум бороться за чемпионство, но они это по большому счету не делают, потому что они исключительно вторые. Да, они выигрывали, но когда «Зенит» встрепенулся с приходом Семака, «Локомотив» два года не претендует на победу, хотя денег выделяется достаточно.
По составу «Локомотив» как минимум не хуже «Зенита», но он абсолютно не прогрессирует и это заметно по матчам Лиги чемпионов. Задача минимум в Лиге чемпионов — продолжать еврокубковую весну. С такими футболистами, как у «Локомотива», они должны были доходить до 1/4 финала. Команда в Лиге чемпионов не прогрессирует, и это заметно не только мне, но и высшему руководству «Локомотива». Я не думаю, что это исключительно прерогатива Кикнадзе — поменять тренера, потому что он плохой.
Юрий Павлович — легенда, символ «Локомотива». Но легенды тоже уходят. Нужно уходить вовремя. Тому пример — Фергюсон. Почему бы Сёмину не работать в структуре клуба, на развитие команды. Молодежь корректировать, войти в совет директоров и так далее. Он может принести огромную пользу на менеджерском поприще.
Александр Бородюк (бывший тренер сборной России):
Здесь логики нет никакой. Тренер показывает результат. Что происходит внутри команды — мы не знаем. Есть Лоськов, Пашинин, Оганесян — потрясающие в прошлом игроки. Если есть преемники, они будут продолжателями тех идей, которые закладывал Сёмин. Сейчас говорить о том, что Сёмин покинет клуб, нет смысла.
Геннадий Орлов (футбольный комментатор):
Решение расстаться с Сёминым неправильное. Если столько недовольных болельщиков, то что здесь правильного? Клуб и болельщики – это же единое целое. Зачем вообще эту тему подняли? Это делается не так, все некрасиво. Я даже не хочу говорить о профессионализме Сёмина, который сделал «Локомотив» чемпионом несколько раз. Причем сейчас команда на втором месте, в Лиге чемпионов! Они за что его снимать будут? Ну что это такое? Это неприлично. Хотя Мещеряков говорит, что не хотят снимать. Может, это фэйк. Кикнадзе? Он выполняет приказы Мещерякова. Это несамостоятельная личность. Генеральный директор поставлен на зарплату и просто исполняет волю председателя совета директоров. Он сам говорит, что будут рассматриваться кандидатуры, в том числе Юрия Палыча.
Лучше бы потрепались на тему: стопорнут или нет, только чтобы Ахмат сохранть, а то ведь кадырка осерчает, раком Дюкова с Прядкиным поставит.
Лучше бы потрепались на тему: стопорнут или нет, только чтобы Ахмат сохранть, а то ведь кадырка осерчает, раком Дюкова с Прядкиным поставит.