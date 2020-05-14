Проводы Сёмина: от «это несправедливо» до «не прогрессирует»

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14 мая 2020, 11:00

Об отставке Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива» говорят как о деле решенном. «Соккер.ру» собрал мнения тех, кто как-то в публичном пространстве оценивает это действие руководства железнодорожников.

Анатолий Мещеряков (председатель совета директоров «Локомотива»):

Решения по совету директоров? А кто вам сказал, что он состоялся? Кто пишет об этом, у того и спрашивайте. Решение по Сёмину? Когда и если примем, тогда все объявим.

Андрей Тихонов (бывший тренер «Спартака»):

Ситуация вызывает не только у меня недоумение. Его любят болельщики, и он очень уважаем всеми футболистами и тренерами. Идут какие-то подводные течения в самом «Локомотиве», возможно, его «я» кому-то не нравится. В руководстве есть определённые проблемы с ним. Ещё несколько лет назад его хотели выпроводить, а сейчас опять появился такой момент. У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать. Я против этого! Юрий Павлович — очень приятный человек, он себя даже на флеш-интервью хорошо и приятно ведёт. На него приятно смотреть. Сёмин — индивидуальность и личность, такие люди добавляют эмоций нашему чемпионату. Пускай он кричит на всех, пускай его штрафуют, но это эмоции нашей игры.

Василий Уткин (футбольный комментатор):

Фанаты «Локомотива» просят игроков заступиться за Сёмина, иначе прекратят поддержку команды. Ну, самое время. Вот сейчас, за 17 дней до конца контракта Сёмина, призвать игроков. У меня вопрос. А что сделали фанаты? Сами? Где флешмобы? Сколько-нибудь массовые? Изобретательные? Что даёт понять, что за этими призывами реально множество людей, а не небольшая группа просто громких? В Москве, например, не запрещены одиночные пикеты (это не призыв). То есть отчасти одиночный пикет противоречит логике получения цифрового пропуска, но лишь отчасти. Можно было бы придумать массу всего. Я не сходя с места придумал три акции, которые могли бы показать а) активность и б) массовость. Но ничего не происходит. Раз так, я имею полное право считать, что либо массовой поддержки нет, либо, вы понимаете, тут нечем угрожать на будущее. Ну, раз в такой момент никак невозможно сорганизоваться. Не предпринято ничего в рамках закона, что представляло бы собой некое активное действие за пределами нытья в Интернете. И даже это нытьё совсем не активно. Докажите, что я неправ.

Николай Наумов (бывший президент «Локомотива»):

Это может быть правдой, хотя я не хочу в это верить. В чем может быть причина? Думаю, господин Кикнадзе, генеральный директор клуба, вдруг, по неопытности, решил, что лучше иметь покладистого тренера, который будет заглядывать в рот, чем неудобного старичка, который все время капризничает. Логика примитивная. Сейчас я уберу Сёмина, начну все вопросы решать самостоятельно и добьюсь результата. Это глубокое заблуждение Кикнадзе. Я могу вам на сто процентов спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, если Семина сейчас заменят на Николича. Придет новый тренер, у которого ничего не получится. «Локомотив» упадет в середину турнирной таблицы, болельщики устроят обструкцию Кикнадзе… «Локомотив» через подобное уже много раз проходил. Такого отношения к легенде клуба не простят. А поступать с ним, как сейчас – Кикнадзе, это путь в никуда. Начнется чехарда тренеров. Ведь у Николича ничего не получится – сто процентов. Сейчас с «Локомотивом» иностранец, да еще без авторитета, не справится. А за тренерской чехардой начнутся безумные траты на игроков. Ситуацию ведь в глазах РЖД надо будет спасать. Только и это ничего не даст. Мы уже наблюдали подобное при Ольге Смородской.

Роман Широков (бывший капитан сборной России):

Как я мог бы обосновать необходимость замены Сёмина? Тем, что команда не прогрессирует. С такой командой они должны как минимум бороться за чемпионство, но они это по большому счету не делают, потому что они исключительно вторые. Да, они выигрывали, но когда «Зенит» встрепенулся с приходом Семака, «Локомотив» два года не претендует на победу, хотя денег выделяется достаточно. По составу «Локомотив» как минимум не хуже «Зенита», но он абсолютно не прогрессирует и это заметно по матчам Лиги чемпионов. Задача минимум в Лиге чемпионов — продолжать еврокубковую весну. С такими футболистами, как у «Локомотива», они должны были доходить до 1/4 финала. Команда в Лиге чемпионов не прогрессирует, и это заметно не только мне, но и высшему руководству «Локомотива». Я не думаю, что это исключительно прерогатива Кикнадзе — поменять тренера, потому что он плохой. Юрий Павлович — легенда, символ «Локомотива». Но легенды тоже уходят. Нужно уходить вовремя. Тому пример — Фергюсон. Почему бы Сёмину не работать в структуре клуба, на развитие команды. Молодежь корректировать, войти в совет директоров и так далее. Он может принести огромную пользу на менеджерском поприще.

Александр Бородюк (бывший тренер сборной России):

Здесь логики нет никакой. Тренер показывает результат. Что происходит внутри команды — мы не знаем. Есть Лоськов, Пашинин, Оганесян — потрясающие в прошлом игроки. Если есть преемники, они будут продолжателями тех идей, которые закладывал Сёмин. Сейчас говорить о том, что Сёмин покинет клуб, нет смысла.

Геннадий Орлов (футбольный комментатор):