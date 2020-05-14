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Генич: «Легендарность Сёмина после ухода никак не изменится»

14 мая 2020, 11:04

Российский комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

По результату к Юрию Палычу, конечно, никаких вопросов нет. А вот по игровой концепции и наполнению игры, наверное, к команде определенные вопросы со стороны клуба накопились. И тут вина не только игроков, но и тренера, когда, допустим, футболист, приобретенный на хорошие условия и за хорошие деньги, не может себя раскрыть.

Я говорю в первую очередь о Федоре Смолове. Также нечто подобное можно сказать и о Луке Джорджевиче, который, к сожалению, не в самый лучший момент получил травму, и о Фарфане, хотя в его случае большую роль сыграло восстановление. Короче, так получилось, что в определенный момент Эдер стал практически безальтернативен. А на это мало кто рассчитывал.

Легендарность Юрия Палыча с его уходом никак не изменится. И даже если опираться на парадигму результатов, в которой «Локомотив» занял бы второе место и вышел в ЛЧ, клуб, думаю, для себя уже все давно решил.

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Faustello
Faustello ответ VAN ARM (раскрыть)
14 мая в 15:10
Уж кому кому, а Шпалыча эти Геича рулады до одного места)))
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 12:11
Лука хрустальный а Федя ленивый какие могут быть вопросы к Палычу, кстати, Фарфана Сёмин расскрыл на 100%, вспомните чемпионский сезон Локо где Фарфан практически решал всё.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
14 мая в 12:02
Кто бы что не говорил, а Семин навсегда останется легендой Локо.
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 11:55
без генича футбол точно ни чего не потеряет)) балаболка фанерная))
Брулин
Брулин
14 мая в 11:30
Генич о Николиче в «Локо»: «Балканские тренеры – пластилиновые. Семин не заслуживает такого ухода»
Q-J-G
Q-J-G
14 мая в 11:23
Изменится, легендарность Юр Палыча - увеличится...
STVA 1
STVA 1
14 мая в 11:18
Геничу к Уткину надо)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 мая в 11:17
Дотюкали "вагонного" ?
beefs
beefs
14 мая в 11:08
все сейчас умничают
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