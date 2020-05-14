Генич: «Легендарность Сёмина после ухода никак не изменится»

Российский комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном уходе с поста главного тренера «Локомотива».

По результату к Юрию Палычу, конечно, никаких вопросов нет. А вот по игровой концепции и наполнению игры, наверное, к команде определенные вопросы со стороны клуба накопились. И тут вина не только игроков, но и тренера, когда, допустим, футболист, приобретенный на хорошие условия и за хорошие деньги, не может себя раскрыть.

Я говорю в первую очередь о Федоре Смолове. Также нечто подобное можно сказать и о Луке Джорджевиче, который, к сожалению, не в самый лучший момент получил травму, и о Фарфане, хотя в его случае большую роль сыграло восстановление. Короче, так получилось, что в определенный момент Эдер стал практически безальтернативен. А на это мало кто рассчитывал.