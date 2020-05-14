Наумов — о Сёмине: «Кикнадзе надоел неудобный и капризный старичок»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи, что руководство москвичей решило уволить главного тренера Юрия Сёмина.

Это может быть правдой, хотя я не хочу в это верить. В чем может быть причина? Думаю, господин Кикнадзе, генеральный директор клуба, вдруг, по неопытности, решил, что лучше иметь покладистого тренера, который будет заглядывать в рот, чем неудобного старичка, который все время капризничает. Логика примитивная. Сейчас я уберу Сёмина, начну все вопросы решать самостоятельно и добьюсь результата. Это глубокое заблуждение Кикнадзе. Я могу вам на сто процентов спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, если Семина сейчас заменят на Николича.

Придет новый тренер, у которого ничего не получится. «Локомотив» упадет в середину турнирной таблицы, болельщики устроят обструкцию Кикнадзе… «Локомотив» через подобное уже много раз проходил. Такого отношения к легенде клуба не простят.

Когда я приглашал Юрия Палыча в 2009 году, у нас с ним был четкий план. Два-три года он работает, а потом переходит на должность главного тренера не команды, а всего клуба в целом. Получая в подчинение всю пирамиду: школу, молодежку, «Казанку»… И момент такого перехода он мог выбирать сам. Потому что он главный человек в «Локомотиве», он этот клуб в его нынешнем виде создал.