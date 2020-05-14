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Наумов — о Сёмине: «Кикнадзе надоел неудобный и капризный старичок»

14 мая 2020, 10:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи, что руководство москвичей решило уволить главного тренера Юрия Сёмина.

Это может быть правдой, хотя я не хочу в это верить. В чем может быть причина? Думаю, господин Кикнадзе, генеральный директор клуба, вдруг, по неопытности, решил, что лучше иметь покладистого тренера, который будет заглядывать в рот, чем неудобного старичка, который все время капризничает. Логика примитивная. Сейчас я уберу Сёмина, начну все вопросы решать самостоятельно и добьюсь результата. Это глубокое заблуждение Кикнадзе. Я могу вам на сто процентов спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, если Семина сейчас заменят на Николича.

Придет новый тренер, у которого ничего не получится. «Локомотив» упадет в середину турнирной таблицы, болельщики устроят обструкцию Кикнадзе… «Локомотив» через подобное уже много раз проходил. Такого отношения к легенде клуба не простят.

Когда я приглашал Юрия Палыча в 2009 году, у нас с ним был четкий план. Два-три года он работает, а потом переходит на должность главного тренера не команды, а всего клуба в целом. Получая в подчинение всю пирамиду: школу, молодежку, «Казанку»… И момент такого перехода он мог выбирать сам. Потому что он главный человек в «Локомотиве», он этот клуб в его нынешнем виде создал.

А поступать с ним, как сейчас – Кикнадзе, это путь в никуда. Начнется чехарда тренеров. Ведь у Николича ничего не получится – сто процентов. Сейчас с «Локомотивом» иностранец, да еще без авторитета, не справится. А за тренерской чехардой начнутся безумные траты на игроков. Ситуацию ведь в глазах РЖД надо будет спасать. Только и это ничего не даст. Мы уже наблюдали подобное при Ольге Смородской.

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 10:26
Очень странное решение
alex spartakovih
alex spartakovih
14 мая в 23:21
как в фильме добровольцы:кто за палыча?голосуй!!!и лес рук по россии!!!
ermak6848
ermak6848
14 мая в 22:16
ну вот и пенсион наступил у Палыча во всей красе...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Палыч82 (раскрыть)
14 мая в 20:23
А я разве сказал про пассажирские поезда? Жд перевозки все упали, в том числе и грузовые. В нынешней ситуации все госклубы ( Локо, ЦСКА, Динамо и все региональные) пострадают в первую очередь. Неизвестно как аукнется Газпрому убытки (Сев.поток-2, падение цен на газ и т.д.) , может и народное достояние ужмется. Так что футбол наш будет другой, впрочем как и вся наша жизнь.
Палыч82
Палыч82 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 мая в 19:09
Безумные траты были во времена Смородской, сейчас потише кладут себе в карман,) А поезда... Пассажирские перевозки чуть ли не убыточны уже давно, РЖД на грузовых перевозках, причем во многих странах, не только в России, харчуется. В бюджет "Локомотива" и десятой доли процента этих доходов не выделяется
STVA 1
STVA 1
14 мая в 14:33
Прав Наумов...
Санчо Панса
Санчо Панса
14 мая в 14:31
Так таким и станешь, особенно на фоне того, что происходит в Локомотиве в последние сезоны! А Юрий Палыч это лучшее, что случилось с паровозом в их истории.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
14 мая в 14:27

Пыхтя на подъёмах, тащил паровоз
Вагоны улыбок на адрес доставки,
Но хмуро косились на поезд пиявкии
Злоба сочилась из жабьих желёз…
andrefino13
andrefino13
14 мая в 14:25
Я останусь с Палычем, это наш Фергюссон сэр Юрий Палыч Семин.... Тарасов нашего времени...
cevin cigan
cevin cigan
14 мая в 14:20
Если "паровозы" восстанут против беспредела, я думаю за шПалыча впишутся очень многие(без всяких клубных пристрастий).В конце концов,он наша общая ЛЕГЕНДА!
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 13:53
Болельщики до сих пор т. Олю гнобят, то же самое ждет и Кикнадзу - определенно.
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 13:40
красиво и главное правильно сказал!!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 13:32
Всё правильно он рассказал. шПалыч ещё напомнит о себе...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 мая в 13:26
Если уж Шпалыч был так неугоден и неудобен, Кикнадз нужно было любыми путями договариваться с самим ЮП , чтобы он сам объявил о своем уходе, с почетом и зслуженными похвалами.
нечитайло
нечитайло
14 мая в 12:55
Самодуры как всегда
alex spartakovih
alex spartakovih ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
14 мая в 12:53
это однозначно!семин фигура в тренерском деле!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 мая в 12:40
Как они смеют увольнять орденоносца? Которого награждал сам главнокомандующий!!! Да за это в лагеря!). Совсем оборзели..).
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ nikoladolgov (раскрыть)
14 мая в 12:26
Причем тут Шаймиев?
Когда уходили Бекеича,республикой уже вовсю "лесник" рулил..(
nikoladolgov
nikoladolgov ответ rubinovyi2 (раскрыть)
14 мая в 11:43
Пнули не Бикеича , обрубили халявные бабки , которые Шаймиев выдергивал из Путина , а бесплатно пусть Хохлов и Евсеев тренируют.
nikoladolgov
nikoladolgov
14 мая в 11:40
Кто такой кикнадзе ?
Любовник Смородской ?
С какого перепуга эта шестерка тупая генеральный директор Локомотива ?
rubinovyi2
rubinovyi2
14 мая в 11:36
Не убавить,не добавить...
Пнули в свое время неудобного Бекеича и где теперь Рубин?((
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 мая в 11:33
Жаль. Палыч еще смог бы много принести Локо. По крайней мере не уронил бы его в середину таблицы.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 мая в 11:06
К сожалению дело не столько в Кикнадзе, сколько в его боссах. Прежде всего именно им до смерти надоел "неудобный старичок." Эти люди часть системы, а система с неудобными разбирается системно.
112910415
112910415
14 мая в 10:35
Просто, доступно и очень правдоподобно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Q-J-G (раскрыть)
14 мая в 10:26
Кроме одной вещи. Никаких безумных трат на игроков уже не будет. Прошли те времена. Поезда долго ещё не будут выручки давать.
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 10:16
Неудобных всегда убирают.
Ravshan878
Ravshan878
14 мая в 10:10
Тоже самое думаю. Шпалыч что нибудь ляпнул. Московский хачапури злится.
Q-J-G
Q-J-G
14 мая в 10:03
Хорошее интервью, которое на 100% соответствует действительности.
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