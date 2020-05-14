Наумов — о Сёмине: «Кикнадзе надоел неудобный и капризный старичок»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи, что руководство москвичей решило уволить главного тренера Юрия Сёмина.
Это может быть правдой, хотя я не хочу в это верить. В чем может быть причина? Думаю, господин Кикнадзе, генеральный директор клуба, вдруг, по неопытности, решил, что лучше иметь покладистого тренера, который будет заглядывать в рот, чем неудобного старичка, который все время капризничает. Логика примитивная. Сейчас я уберу Сёмина, начну все вопросы решать самостоятельно и добьюсь результата. Это глубокое заблуждение Кикнадзе. Я могу вам на сто процентов спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, если Семина сейчас заменят на Николича.
Придет новый тренер, у которого ничего не получится. «Локомотив» упадет в середину турнирной таблицы, болельщики устроят обструкцию Кикнадзе… «Локомотив» через подобное уже много раз проходил. Такого отношения к легенде клуба не простят.
Когда я приглашал Юрия Палыча в 2009 году, у нас с ним был четкий план. Два-три года он работает, а потом переходит на должность главного тренера не команды, а всего клуба в целом. Получая в подчинение всю пирамиду: школу, молодежку, «Казанку»… И момент такого перехода он мог выбирать сам. Потому что он главный человек в «Локомотиве», он этот клуб в его нынешнем виде создал.
А поступать с ним, как сейчас – Кикнадзе, это путь в никуда. Начнется чехарда тренеров. Ведь у Николича ничего не получится – сто процентов. Сейчас с «Локомотивом» иностранец, да еще без авторитета, не справится. А за тренерской чехардой начнутся безумные траты на игроков. Ситуацию ведь в глазах РЖД надо будет спасать. Только и это ничего не даст. Мы уже наблюдали подобное при Ольге Смородской.
Пыхтя на подъёмах, тащил паровоз
Вагоны улыбок на адрес доставки,
Но хмуро косились на поезд пиявкии
Злоба сочилась из жабьих желёз…
Пыхтя на подъёмах, тащил паровоз
Вагоны улыбок на адрес доставки,
Но хмуро косились на поезд пиявкии
Злоба сочилась из жабьих желёз…
Когда уходили Бекеича,республикой уже вовсю "лесник" рулил..(
Когда уходили Бекеича,республикой уже вовсю "лесник" рулил..(
Любовник Смородской ?
С какого перепуга эта шестерка тупая генеральный директор Локомотива ?
Любовник Смородской ?
С какого перепуга эта шестерка тупая генеральный директор Локомотива ?
Пнули в свое время неудобного Бекеича и где теперь Рубин?((
Пнули в свое время неудобного Бекеича и где теперь Рубин?((