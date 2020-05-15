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Танасиевич: «Николич понимает, что его ждёт. Он будет держать удар»

сегодня, 01:40

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал назначение Марко Николича новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Сёмина.

Было понятно, что это случится, просто сегодня об этом заявили официально. Николич — очень неплохой специалист. Уверен, что Марко понимает, в какой момент он приходит в клуб, и что его ждёт. Будет настоящая война. Но, думаю, он готов держать удар.

Если чемпионат России возобновится, и он потеряет второе место, это будет очень жёстко. Любое его действие сейчас начнут разглядывать под микроскопом. Николич понимает, что он приходит на место легенды «Локомотива». Хотя легенда — это неподходящее слово для Юрия Павловича, он просто человек-клуб. Марко будет держать удар.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:14
Держать удар еще не значит его выдержать. Время покажет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 03:35
Если Николич точно понимает что делает, то он не просто левый пассажир, но ещё и беспринципный наглец.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:58
Бросать камни в Николича - глупо. Ему предложили работу, он согласился. Не он так нашли бы другого. На Палыче , похоже, еще зимой поставили крест.
Неблагодарные.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:43
держать удар всегда надо уметь
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