Танасиевич: «Николич понимает, что его ждёт. Он будет держать удар»

Бывший защитник московского «Динамо» прокомментировал назначение новым главным тренером «Локомотива» вместо .

Было понятно, что это случится, просто сегодня об этом заявили официально. Николич — очень неплохой специалист. Уверен, что Марко понимает, в какой момент он приходит в клуб, и что его ждёт. Будет настоящая война. Но, думаю, он готов держать удар.

Если чемпионат России возобновится, и он потеряет второе место, это будет очень жёстко. Любое его действие сейчас начнут разглядывать под микроскопом. Николич понимает, что он приходит на место легенды «Локомотива». Хотя легенда — это неподходящее слово для Юрия Павловича, он просто человек-клуб. Марко будет держать удар.