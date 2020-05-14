Алиев об увольнении Сёмина: «Для меня это бредово»

Бывший полузащитник «Локомотива» прокомментировал смену главного тренера в московском клубе.

Я не понимаю решение руководства «Локомотива» уволить Юрия Павловича. Для меня это непонятно. С Палычем команда добилась больших результатов, Семин не раз приводил «Локо» к чемпионству, а все главные успехи клуба связаны именно с ним.

Считаю ли его увольнение бредом? Да, для меня это бредово. Зачем это нужно было делать? Непонятно. Надеюсь, что в следующем клубе он добьется таких же успехов. Желаю Семину удачи!