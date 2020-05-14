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Алиев об увольнении Сёмина: «Для меня это бредово»

вчера, 21:18

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев прокомментировал смену главного тренера в московском клубе.

Я не понимаю решение руководства «Локомотива» уволить Юрия Павловича. Для меня это непонятно. С Палычем команда добилась больших результатов, Семин не раз приводил «Локо» к чемпионству, а все главные успехи клуба связаны именно с ним.

Считаю ли его увольнение бредом? Да, для меня это бредово. Зачем это нужно было делать? Непонятно. Надеюсь, что в следующем клубе он добьется таких же успехов. Желаю Семину удачи!

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gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:46
Это конец карьеры Семина.
Нигде он уже не заработает. Локо - это его клуб, его стезя.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:18
отвальная будет...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:44
Бредово или нет но факт.
tuman960
tuman960
вчера в 21:35
да не уволили его с работы,а не приняли на работу!!Две большие разницы!!!!
beefs
beefs
вчера в 21:28
ничего он мужик крепкий найдет себе применение
drug01
drug01
вчера в 21:28
Вот так бывает часто
112910415
112910415
вчера в 21:22
так и выглядит
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:20
согласен.)) это хуже!!
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