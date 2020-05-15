Черышев: «Чувствую себя хорошо, желания играть ещё больше»

Полузащитник «Валенсии» поделился мнением о возобновлении тренировок после перерыва, вызванного пандемией коронавируса:

Очень хорошо себя чувствую, а желания играть еще больше. Все хотим вернуться и увидеть друг друга, чтобы начать тренироваться, соблюдая меры предосторожности. Тренировки в четырех стенах дома очень сильно отличаются от занятий на поле. Время от времени подходишь к одноклубнику пообщаться, соблюдая дистанцию.

Все футболисты нашей команды хотели вернуться на поле, чтобы коснуться мяча и почувствовать траву. Команда два месяца очень усердно тренировалась. Сейчас мы в очень хорошей физической форме. Мы хотим продолжать работать, чтобы быстрее набрать наилучшую форму. Да, мы не сможем играть при поддержке болельщиков, но нам нужно соблюдать меры предосторожности и ждать возможности вернуться на поле. Люди очень хотят, чтобы футбол вернулся.