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Черышев: «Чувствую себя хорошо, желания играть ещё больше»

сегодня, 16:08

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о возобновлении тренировок после перерыва, вызванного пандемией коронавируса:

Очень хорошо себя чувствую, а желания играть еще больше. Все хотим вернуться и увидеть друг друга, чтобы начать тренироваться, соблюдая меры предосторожности. Тренировки в четырех стенах дома очень сильно отличаются от занятий на поле. Время от времени подходишь к одноклубнику пообщаться, соблюдая дистанцию.

Все футболисты нашей команды хотели вернуться на поле, чтобы коснуться мяча и почувствовать траву. Команда два месяца очень усердно тренировалась. Сейчас мы в очень хорошей физической форме. Мы хотим продолжать работать, чтобы быстрее набрать наилучшую форму. Да, мы не сможем играть при поддержке болельщиков, но нам нужно соблюдать меры предосторожности и ждать возможности вернуться на поле. Люди очень хотят, чтобы футбол вернулся.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:04
играй и радуй нас победами и голами))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:24
Здоровья и без травм)
Legend 6
Legend 6
сегодня в 16:17
Главное не травмироваться.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:10
У Дениса между чувствую хорошо и выпал на три месяца дистанция в один шаг.
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