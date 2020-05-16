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Линделеф: «Лучший футболист вместе с которым я играл? Ибрагимович!»

сегодня, 00:26

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф назвал имя лучшего игрока, с которым ему довелось сыграть за свою карьеру.

Я играл с некоторыми действительно хорошими игроками, но если мне придется выбрать одного, я выберу Ибрагимовича. Я думаю, что он отличный игрок, и у меня был шанс сыграть с ним в национальной команде, а также в «Юнайтед». Он самый лучший игрок.

Ибрагимович выступал за МЮ в период с 2016 по 2018 год. На данный момент Златан представляет «Милан».

В феврале этого года Линделеф провел юбилейный матч за МЮ.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:54
Это его мнение.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:27
спорный вопрос по этому поводу)
Omaxa
Omaxa
сегодня в 00:27
Каждому свое лучшее.
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