Линделеф: «Лучший футболист вместе с которым я играл? Ибрагимович!»

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сегодня, 00:26

Защитник «Манчестер Юнайтед» назвал имя лучшего игрока, с которым ему довелось сыграть за свою карьеру.

Я играл с некоторыми действительно хорошими игроками, но если мне придется выбрать одного, я выберу Ибрагимовича. Я думаю, что он отличный игрок, и у меня был шанс сыграть с ним в национальной команде, а также в «Юнайтед». Он самый лучший игрок.

Ибрагимович выступал за МЮ в период с 2016 по 2018 год. На данный момент Златан представляет «Милан».