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Эмери: «Игроки „Арсенала“ не хотели, чтобы Озил был капитаном»

вчера, 23:45

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о полузащитнике «канониров» Месуте Озиле.

Озил, в конце концов, должен посмотреть на самого себя. На свое отношение и преданность делу. Я изо всех сил старался помочь ему. На протяжении всей моей карьеры талантливые игроки были моими фаворитами, и они играли со мной в своем лучшем или близком к лучшему состоянии. Я всегда хотел, чтобы Озил был важной частью команды, но его отношение и приверженность были недостаточны.

Одним из капитанов вполне мог быть Озил, но в раздевалке не хотели, чтобы он был капитаном. Его уровень самоотдачи не был таким, как у кого-то, кто заслуживал быть капитаном, и это решил не я, это решили игроки.

Также недавно бывшая девушка Эмери рассказала о некоторых особенностях характера испанского тренера.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
сегодня в 01:51
В кой-то веки правильные слова от Эмери. Ну да, что есть, то есть... лентяй.
Pevandr
Pevandr
вчера в 23:59
Это было справедливо.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:56
Да, сложно представить его капитаном...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:48
На кой он им
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