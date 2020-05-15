Эмери: «Игроки „Арсенала“ не хотели, чтобы Озил был капитаном»

Бывший главный тренер «Арсенала» поделился мнением о полузащитнике «канониров» .

Озил, в конце концов, должен посмотреть на самого себя. На свое отношение и преданность делу. Я изо всех сил старался помочь ему. На протяжении всей моей карьеры талантливые игроки были моими фаворитами, и они играли со мной в своем лучшем или близком к лучшему состоянии. Я всегда хотел, чтобы Озил был важной частью команды, но его отношение и приверженность были недостаточны.

Одним из капитанов вполне мог быть Озил, но в раздевалке не хотели, чтобы он был капитаном. Его уровень самоотдачи не был таким, как у кого-то, кто заслуживал быть капитаном, и это решил не я, это решили игроки.