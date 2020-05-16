«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Анже»

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сегодня, 12:44

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании флангового защитника «Анже» .

Как сообщает источник со ссылкой на TMW, «горожане» намерены осуществить трансфер перспективного француза и отдать его в аренду в испанскую «Жирону», которая является клубом-партнером «Сити». Однако «горожанам» придется выдержать конкуренцию со стороны «Вулверхэмптона», который также заинтересован в услугах защитника «Анже».

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» готов отпустить Лероя Сане, если игрок не продлит контракт.