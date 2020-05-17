«Ювентус» хочет приобрести Икарди у ПСЖ

«Ювентус» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Мауро Икарди, утверждает Corriere dello Sport.
«Старая синьора» рассчитывает, что парижане выкупят контракт игрока у «Интера». После этого туринцы смогли бы напрямую приобрести аргентинца у французского клуба, поскольку купить Икарди непосредственно у «нерадзурри» будет проблематично из-за плохих отношений между руководителями итальянских клубов.
Редакторы , если старьё вбрасываете , то пишите до конца ;-)
Редакторы , если старьё вбрасываете , то пишите до конца ;-)