«Ювентус» хочет приобрести Икарди у ПСЖ

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вчера, 22:11

«Ювентус» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ , утверждает Corriere dello Sport.

«Старая синьора» рассчитывает, что парижане выкупят контракт игрока у «Интера». После этого туринцы смогли бы напрямую приобрести аргентинца у французского клуба, поскольку купить Икарди непосредственно у «нерадзурри» будет проблематично из-за плохих отношений между руководителями итальянских клубов.