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«Ювентус» хочет приобрести Икарди у ПСЖ

вчера, 22:11

«Ювентус» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Мауро Икарди, утверждает Corriere dello Sport.

«Старая синьора» рассчитывает, что парижане выкупят контракт игрока у «Интера». После этого туринцы смогли бы напрямую приобрести аргентинца у французского клуба, поскольку купить Икарди непосредственно у «нерадзурри» будет проблематично из-за плохих отношений между руководителями итальянских клубов.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:52
Это если жена подкаблучника разрешит.
матос
матос
вчера в 22:28
И в таком случае ПСЖ еще 15 млн евро заплатит Интеру , есть пункт об этом и Париж в курсах)
Редакторы , если старьё вбрасываете , то пишите до конца ;-)
Bagula
Bagula
вчера в 22:26
Еще не знают чем это может кончиться.
VIPded
VIPded
вчера в 22:19
Мауро прям нарасхват...))) В Интере хитро ухмыляются...
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:15
Не провернут такую дичь,тогда ПСЖ игроков сможет купить разве во Франции.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:14
не думаю что он им нужен))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:12
все хотят но никто не покупает
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