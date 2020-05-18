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Алдонин: «Гинер за победу в Кубке УЕФА премиальными нас не обидел»

сегодня, 16:29

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о премиальных за победу над «Спортингом» в финале Кубка УЕФА в 2005 году.

На тот момент это были самые большие премиальные в истории ЦСКА. Но не в истории российского футбола. Точную сумму, конечно, не назову, больше 10 тысяч евро на игрока. Тогда это были хорошие деньги. Гинер нас не обидел.

Спустя несколько дней после финала команда встретилась с Владимиром Путиным. Было приятно, что президент принимал нас в своей резиденции в Ново-Огареве, поздравлял. Путин рассказал, что после пропущенного ЦСКА мяча решил, что все кончено, и ушел гулять с собакой. А потом охрана доложила ему о нашей победе.

Еще Вагнер схватил мяч и начал чеканить. На этом бразилец не остановился и сделал передачу на президента, тот тоже сделал пару касаний. Что тут можно сказать, в этом весь Вагнер. Непосредственный парень, бразильский пацаненок со двора.

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drug01
drug01
сегодня в 16:30
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