Селюк: «Уткин связан с „Локомотивом“, поэтому защищает Кикнадзе»

Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что журналист и блогер Василий Уткин связан с руководством «Локомотива»:

Дело в том, что многие журналисты, некоторые люди, связаны с футболом и «Локомотивом», некоторые бизнесы связаны с «Локомотивом». Человеку, который пересекается по определенным вещам с «Локомотивом», сложно ругать клуб, показывая объективную ситуацию. Почему? Потому что его могут лишить определенных привилегий. Василий просто постарается защищать Кикнадзе.