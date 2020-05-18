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Селюк: «Уткин связан с „Локомотивом“, поэтому защищает Кикнадзе»

сегодня, 15:08

Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что журналист и блогер Василий Уткин связан с руководством «Локомотива»:

Дело в том, что многие журналисты, некоторые люди, связаны с футболом и «Локомотивом», некоторые бизнесы связаны с «Локомотивом». Человеку, который пересекается по определенным вещам с «Локомотивом», сложно ругать клуб, показывая объективную ситуацию. Почему? Потому что его могут лишить определенных привилегий. Василий просто постарается защищать Кикнадзе.

Ранее Уткин поддержал решение «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

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Все комментарии
Omaxa
Omaxa
сегодня в 16:19
Неужели Вася и с ним целуется?
Верг
Верг
сегодня в 16:10
Палыч прав, главная проблема сейчас не лимит, а всякие 77еды - менеджеры, вмешивающиеся в дела тренера, подписывающие и пропихивающие игроков без согласия тренера.
Faustello
Faustello ответ 11-и метровый (раскрыть)
сегодня в 16:01
Хорошо)))
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 15:45
Сёмин мэтр футбола . А эти никто .и звать их никак.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:42
"Уткин", "Селюк" - когда же таких мразей не станет в нашем футболе?
Да ситуация в Локо сейчас не самая лучшая, но мы её переживём! Вот только эти шакалы хотят хайпануть на грязи, видать это их настоящая среда обитания!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:35
оба вы поклонники радужного флага)))
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 15:10
Кикнадзе ему гамбургеры покупает.
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