Селюк: «Уткин связан с „Локомотивом“, поэтому защищает Кикнадзе»

Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что журналист и блогер Василий Уткин связан с руководством «Локомотива»:
Дело в том, что многие журналисты, некоторые люди, связаны с футболом и «Локомотивом», некоторые бизнесы связаны с «Локомотивом». Человеку, который пересекается по определенным вещам с «Локомотивом», сложно ругать клуб, показывая объективную ситуацию. Почему? Потому что его могут лишить определенных привилегий. Василий просто постарается защищать Кикнадзе.
Ранее Уткин поддержал решение «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
Да ситуация в Локо сейчас не самая лучшая, но мы её переживём! Вот только эти шакалы хотят хайпануть на грязи, видать это их настоящая среда обитания!!!
Да ситуация в Локо сейчас не самая лучшая, но мы её переживём! Вот только эти шакалы хотят хайпануть на грязи, видать это их настоящая среда обитания!!!