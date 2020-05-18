Первый тренер Соболева: «Теперь жду, когда Александр закрепится в сборной»

, первый тренер форварда «Спартака» , прокомментировал выкуп «красно-белыми» футболиста на постоянной основе:

Это решение было ожидаемым. У меня и другие футболисты играли в Премьер-Лиге: и Ярких, и Старков. Ваня Старков два раза в финале Кубка России выступал. Ждем другого – чтобы Соболев в сборной закрепился. Александр звонил мне, я его поздравил. Добился, а теперь нужно доказывать дальше. Конечно, приятно, что мой игрок подписал контракт со «Спартаком». Будем ждать успехов команды – например, попадания в еврокубки. В этом году вряд ли, а в следующем такая задача должна быть.