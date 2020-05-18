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Первый тренер Соболева: «Теперь жду, когда Александр закрепится в сборной»

сегодня, 15:14

Александр Гордеев, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал выкуп «красно-белыми» футболиста на постоянной основе:

Это решение было ожидаемым. У меня и другие футболисты играли в Премьер-Лиге: и Ярких, и Старков. Ваня Старков два раза в финале Кубка России выступал. Ждем другого – чтобы Соболев в сборной закрепился. Александр звонил мне, я его поздравил. Добился, а теперь нужно доказывать дальше. Конечно, приятно, что мой игрок подписал контракт со «Спартаком». Будем ждать успехов команды – например, попадания в еврокубки. В этом году вряд ли, а в следующем такая задача должна быть.

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Все комментарии
Gurben
Gurben
сегодня в 16:24
Смешно с наивных.
Bordend
Bordend
сегодня в 16:14
Зря ждет, скорее он в пердиве окажется.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:32
это ты зря))) теперь маячит терек)))))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:16
Ступени вверх или вниз?
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