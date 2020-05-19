Бюджет «Новосибирска» сохранится на уровне 250 млн рублей

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что финансирование клуба «Новосибирск», выступающего в ПФЛ , сохранено в размере 250 млн рублей в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Бюджет клуба по этому году сохранился. Есть незначительные корректировки в связи с эпидемиологической ситуацией, но они затронули все государственные учреждения. Под задачу выхода в Футбольную национальную лигу мы сохранили бюджет в 250 млн рублей, он не поменялся, поэтому мы говорим, что команда должна исполнять задачу выхода.