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Бюджет «Новосибирска» сохранится на уровне 250 млн рублей

сегодня, 09:07

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что финансирование клуба «Новосибирск», выступающего в ПФЛ, сохранено в размере 250 млн рублей в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Бюджет клуба по этому году сохранился. Есть незначительные корректировки в связи с эпидемиологической ситуацией, но они затронули все государственные учреждения. Под задачу выхода в Футбольную национальную лигу мы сохранили бюджет в 250 млн рублей, он не поменялся, поэтому мы говорим, что команда должна исполнять задачу выхода.

Ранее стало известно, что «Новосибирск» может сменить название.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:06
Зарплаты где-то тысяч по 300 в среднем на игрока.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:07
Совсем немного.
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