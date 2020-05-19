Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.

Нынешний сезон – отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран, неизвестна судьба еврокубков, отменён чемпионат Европы. Как быть в этой ситуации? Что станет критерием в этом вопросе? Это крайне интересно. Полагаю, что никогда ещё выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого.