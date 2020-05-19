Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.
Нынешний сезон – отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран, неизвестна судьба еврокубков, отменён чемпионат Европы. Как быть в этой ситуации? Что станет критерием в этом вопросе? Это крайне интересно. Полагаю, что никогда ещё выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого.
Неудивительно, что ФИФА, которая продолжает вручать свой приз, вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы. Настоящие чиновники. А наша братва журналистская свой выбор, я надеюсь, сделает. Я очень его жду.
Также недавно Уткин раскритиковал возможное слияние «Тамбова» и «Нижнего Новгорода».
Вы все серые, мне не чета! Не желаю я плавать, тут больше
Тут воняет, воняет вода! Тут все тиной болотной покрыто
Мошкара и лягушки везде, крылья чистые мои мокнут в этой грязной, вонючей воде!
Вы все серые, мне не чета! Не желаю я плавать, тут больше
Тут воняет, воняет вода! Тут все тиной болотной покрыто
Мошкара и лягушки везде, крылья чистые мои мокнут в этой грязной, вонючей воде!
В начале Васины скандалы даже были интересными в плане их дальнейшего развития. Но спустя некоторое время, они утратили свой изначальный запал и стали подбешивать.
В начале Васины скандалы даже были интересными в плане их дальнейшего развития. Но спустя некоторое время, они утратили свой изначальный запал и стали подбешивать.
логика имеется в их решении
логика имеется в их решении