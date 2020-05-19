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Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года

вчера, 16:30

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.

Нынешний сезон – отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран, неизвестна судьба еврокубков, отменён чемпионат Европы. Как быть в этой ситуации? Что станет критерием в этом вопросе? Это крайне интересно. Полагаю, что никогда ещё выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого.

Неудивительно, что ФИФА, которая продолжает вручать свой приз, вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы. Настоящие чиновники. А наша братва журналистская свой выбор, я надеюсь, сделает. Я очень его жду.

Также недавно Уткин раскритиковал возможное слияние «Тамбова» и «Нижнего Новгорода». 

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:26
Если бы г-н Уткин не назвал чиновников ФИФА "трУсами", никто бы из нас не обратил внимания на ничем не примечательные словеса "ныне блогера и журналиста". Но не таков Вася, чтобы не подбросить в костёр дровишек, руководствуясь известным изречением Ульянова-Ленина "Из искры возгорится пламя". Добился, пламя разгорается всё больше и больше, пользователи лютуют, а некоторые соглашаются с его словами. Вася благосклонно наблюдает за баталиями и радуется, что снова привлёк к себе внимание. Выскажу и своё мнение: чиновники ФИФА правы !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 19:52
Он конечно заслужил, но мы ж не варвары какие то.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:18
А Вася прав
pomor 445
pomor 445 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:09
На какие яйца? На свои. Может лучше их в тисках зажать?
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:06
Не пора ли Уткина в ощип пустить?
Судья Иванов
Судья Иванов
вчера в 18:22
Слышу утка одна говорит всем -Я ведь лебедь, я важная птица
Вы все серые, мне не чета! Не желаю я плавать, тут больше
Тут воняет, воняет вода! Тут все тиной болотной покрыто
Мошкара и лягушки везде, крылья чистые мои мокнут в этой грязной, вонючей воде!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 18:00
Лучшего игрока и так все знают,лучший 21-веке это ЛЕОНЕЛЬ МЕССИ...так что Ууууткин сять и не рыпайся...
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 17:56
Уася как всегда прав!
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:40
Во всем должна быть мера.
В начале Васины скандалы даже были интересными в плане их дальнейшего развития. Но спустя некоторое время, они утратили свой изначальный запал и стали подбешивать.
112910415
112910415
вчера в 17:39
я бы не спешил осуждать этих чиновников -
логика имеется в их решении
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:28
Утка уже до ФИФА дошёл.
11-и метровый
11-и метровый
вчера в 17:14
Уткина выберут демагогом года однозначно.
shlomo
shlomo
вчера в 17:09
Эх Вася.....всех обгадит....
drug01
drug01
вчера в 17:07
Наш Вася снова в центре внимания
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:06
вася это твой шанс!! можешь сам это сделать))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:56
Ты не понял его глубокую мысль, точнее намёк. Если в этом году РПЛ не объявит Уткина журналистом года, то все они будут трусами
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:52, ред.
Когда же эта "кряковая" на яйца то уже сядет и притихнет, пора бы уже???
beefs
beefs
вчера в 16:31
ну Уткин известный знаток
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