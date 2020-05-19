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Саенко рассказал, как принял решение о завершении карьеры

вчера, 23:50

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко в интервью на YouTube-канале «Поз и Кос» рассказал о том, как решил завершить карьеру футболиста.

Я получил травму в Ростове, Гацкан сделал подкат, и у меня хрустнула нога. Меня вынесли за поле, доктор что-то сделал, и хрустнуло опять, я пошел играть дальше. Потом, через десять минут, мне нужно было замениться, а я подавал угловые, исполнял стандарты и добил колено окончательно. После этой игры я полетел на первую операцию — мне сделали мениск.

По словам Саенко, также ему сообщили о травме крестообразных связок колена, и он длительное время лечился. После восстановления ему было сложно играть на искусственном газоне «Лужников», и после каждого матча у него были проблемы с ногой.

Меня это всё стало нагружать психологически. Затем произошел небольшой конфликт с Карпиным, начали появляться предложения: от «Ростова», «Хоффенхайма». После «Спартака» мне не хотелось идти куда-то ниже, я не смог уехать в «Ростов», хоть и условия были не хуже. И вот эта психологическая вещь в сумме с травмой заставила меня закончить.  

Отметим, что ранее экс-игрок ЦСКА Александр Салугин рассказал, почему решил завершить карьеру в 31 год.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio
сегодня в 00:40
Саенко был весьма неплохой игрок, просто бухал много. Это все знают, и совсем уже сдался в Спартаке. Видимо все наслоилось на психику, и травмы, и пагубная привычка. А жаль, талантливый был игрок. Один из самых неожиданных уходов в футболе
Swinsi
Swinsi
сегодня в 00:10
Даже для спартака был слаб.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:51
Саенко был уже совсем никакой, правильно завязал.
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