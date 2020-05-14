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Евсеев вспомнил о своем прощальном матче

вчера, 20:45

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о дне, когда он завершил свою игровую карьеру.

Прощальный матч Евсеева состоялся 14 мая 2012 года на стадионе «Локомотив». В нем сборная России уступила Сборной мира со счетом 2:4. Один из мячей у проигравших забил Евсеев.

Так совпало, что мой футбольный алфавит заканчивается 14 мая. Именно в этот день 8 лет назад я поставил точку в карьере игрока. Провел прощальный матч, собрав на него друзей. Когда закончил играть, друзья и знакомые предложили устроить прощальный матч. Было приятно, и я понимал, что обратной дороги нет.

36 — хороший возраст для того, чтобы уйти. Не из футбола. Уйти от себя-игрока. Задуматься о том, что ты хочешь делать дальше и двигаться вперед.

Мы за 2 месяца смогли подготовить матч и провести его на хорошем уровне. Дима Ананко с компаньонами занимался этим как организатор. Я обзванивал игроков, было приятно, что все откликнулись. Но из-за загрузки не все смогли приехать. Иванович тогда играл в «Челси», у него не получилось.

Матч провели на следующий день после тура, но люди все равно пришли, хотя погода подкачала. Благодарен всем, кто откликнулся и помог. Клуб дал стадион, телевидение выделило время в эфире, существенная помощь была от Москомспорта.

А на следующий день началась новая жизнь. Я — последняя буква моего футбольного алфавита. Я, Вадим Евсеев, теперь уже футбольный тренер!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так совпало, что мой футбольный алфавит заканчивается 14-го мая. Именно в этот день 8 лет назад я поставил точку в карьере игрока. Провёл прощальный матч, собрав на него друзей. Когда закончил играть, друзья и знакомые предложили устроить прощальный матч. Было приятно и я понимал, что обратной дороги нет. 36 — хороший возраст для того, чтобы уйти. Не из футбола. Уйти от себя-игрока. Задуматься о том, что ты хочешь делать дальше и двигаться вперёд. Мы за 2 месяца смогли подготовить матч и провести его на хорошем уровне. Дима Ананко с компаньонами занимался этим как организатор. Я обзванивал игроков, было приятно, что все откликнулись. Но из-за загрузки не все смогли приехать. Иванович тогда играл в «Челси», у него не получилось. Матч провели на следующий день после тура, но люди все равно пришли, хотя погода подкачала. Благодарен всем, кто откликнулся и помог. Клуб дал стадион, телевидение выделило время в эфире, существенная помощь была от Москомспорта. А нас следующий день началась новая жизнь. Я — последняя буква моего футбольного алфавита. Я, Вадим Евсеев, теперь уже футбольный тренер! #спор #футбол #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Ранее Евсеев рассказал о важности психологии в тренировочном процессе.

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Все комментарии
Стельмах
Стельмах
сегодня в 00:33
Больше и вспомнить нечего.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:13
не плохая карьера. может и тренерство можно будет когда нибудь с гордостью вспоминать)))удачи
shlomo
shlomo
вчера в 20:45
Помню этот матч...
VIPded
VIPded
вчера в 20:45
Сезон мемуаров...
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