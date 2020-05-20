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Ганчаренко продлил контракт с ЦСКА

сегодня, 12:11

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко продлил соглашение с клубом.

Новый контракт специалиста рассчитан до окончания сезона-2020/21. Напомним, что Ганчаренко возглавил армейцев в 2016 году. Вчера тренер вернулся в Москву из Беларуси, где он находился с марта после приостановки РПЛ из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Zimka
Zimka
сегодня в 14:42
Ну если быть честными то тренер под стать составу и место соответствующее занимаем, бабло побеждает зло, а его не предвидеться видимо.
Бутсы
Бутсы
сегодня в 14:41
Объективно Гончар выжимает всё из того состава который у нео есть.
Бестрофейный
Бестрофейный
сегодня в 14:30
Это радует, цска может догнать спартак.
Groove000
Groove000
сегодня в 14:29
11:23 Официально Тесты на коронавирус футболистов ЦСКА показали отрицательные результаты

12:11 Официально Ганчаренко продлил контракт с ЦСКА

Часик подумал и согласился. Правильно, нужно быть уверенным в здоровье))
Bikzon
Bikzon
сегодня в 14:28
Кони продолжат свое падение, даже нищая Почта не поможет.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:26
По РЕКОМЕНДАЦИИ УЕФА, все контракты должны быть продлены до конца сезона.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:17
14 дней карантин
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 14:07
А что нам выкручиваться?
Весной в 4 матчах 3 победы, в том числе над вами в КР.
Физику заложили на сборах, состав боеспособный, много молодёжи.
Переживать не о чем!
112910415
112910415
сегодня в 14:02
даёшь стабильность !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:46
Хорошая новость для всех, кроме наверное болел цска...).
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 13:41
минус конкурент за золото РФПЛ.....ну кабинетный бой могут и выиграть.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:37
Я так понял что продлили всего на год, подстраховавшись на случай не устраивающего результата. Что ж удачи ВМГ коли так, а вместе с ним и ЦСКА.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:37
"до окончания сезона 2020-2021...:? Фу,отлегло от сердца,я уже было подумал,что лет на пять.А так-терпимо,можно всего лишь год на результаты не смотреть.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:35
Большую зарплату не просит - поэтому устраивает.
ОПС
ОПС
сегодня в 13:30, ред.
Посмотрим на дальнейшую работу.
cska vperiod
cska vperiod ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:21
Думай о спартаке как вы будете выкручиваться, одними плясками тедеско у кромки поля далеко не поедешь.
oFANATo
oFANATo ответ Nekit92 (раскрыть)
сегодня в 13:20
А это не сказки.

Дюков уже озвучил что будет если чемпионат не доиграют.

Светит тогда кабинетное чемпионство.

Так что молись, что бы чемпионат доиграли, а то навечно будете кабинетными чемпионами.))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:19
Мы рады только в контракте надо было вставить пункт, чтобы сильно не доверял Облякову.
oFANATo
oFANATo ответ Nekit92 (раскрыть)
сегодня в 13:18
Привет мой лазурный друг.

Время покажет, если чемпионат возобновится.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:18
Надеюсь, Драник не будет запрашивать увеличение трансферного бюджета. Сейчас 3 из 10 посылок с АлиЭкспресса не доходят до адресата, будет половина!
Red blu
Red blu ответ Бестрофейный (раскрыть)
сегодня в 13:15
Спартак в чемпионате регулярно ниже ЦСКА. А Лиге Европы с Кононовым и Тедеско ничего не добился.
Иван Пойлов
Иван Пойлов
сегодня в 13:14
Кроме СК с 2016 г ничего не выигрывали с ним, а они его оставляют"%))
oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:13
Кричите громче, вас плохо слышно с 8-го места!
oFANATo
oFANATo ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 13:12
Неее, здесь другое.
ВЭБ же говорил, что в планах за 2-3 года найти богатенького нового владельца.

Так что все идёт по плану.
Пока не найдут с молодежью будет работать Ганчаренко.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:11
Удачного продолжения сезона ВМГ.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:11
Противники только рады этому. Гыгыгы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 13:08
А вы, увы...)))
makkie
makkie
сегодня в 13:07
Похоже, кроме Вити, никто не горит желанием работать с молодёжью и довольствоваться ноунеймами с Балкан.

А сейчас еще и кризис начнётся - не до жиру будет клубам.
Придётся больше привлекать молодых и затянуть пояса на трансферном рынке.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:01
Поняли ,что с ним ничего не светит в очередной сезон ,(но попробовать то можно в последний раз),и поэтому на один годик подписали
particular
particular
сегодня в 12:59, ред.
Видимо, всё всех устраивает... Мало, наверное, болгаро-венгерских фиаско...
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