Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко продлил соглашение с клубом.
Новый контракт специалиста рассчитан до окончания сезона-2020/21. Напомним, что Ганчаренко возглавил армейцев в 2016 году. Вчера тренер вернулся в Москву из Беларуси, где он находился с марта после приостановки РПЛ из-за пандемии коронавируса.
12:11 Официально Ганчаренко продлил контракт с ЦСКА
Часик подумал и согласился. Правильно, нужно быть уверенным в здоровье))
12:11 Официально Ганчаренко продлил контракт с ЦСКА
Часик подумал и согласился. Правильно, нужно быть уверенным в здоровье))
Весной в 4 матчах 3 победы, в том числе над вами в КР.
Физику заложили на сборах, состав боеспособный, много молодёжи.
Переживать не о чем!
Весной в 4 матчах 3 победы, в том числе над вами в КР.
Физику заложили на сборах, состав боеспособный, много молодёжи.
Переживать не о чем!
Дюков уже озвучил что будет если чемпионат не доиграют.
Светит тогда кабинетное чемпионство.
Так что молись, что бы чемпионат доиграли, а то навечно будете кабинетными чемпионами.))))
Дюков уже озвучил что будет если чемпионат не доиграют.
Светит тогда кабинетное чемпионство.
Так что молись, что бы чемпионат доиграли, а то навечно будете кабинетными чемпионами.))))
Время покажет, если чемпионат возобновится.
Время покажет, если чемпионат возобновится.
ВЭБ же говорил, что в планах за 2-3 года найти богатенького нового владельца.
Так что все идёт по плану.
Пока не найдут с молодежью будет работать Ганчаренко.
ВЭБ же говорил, что в планах за 2-3 года найти богатенького нового владельца.
Так что все идёт по плану.
Пока не найдут с молодежью будет работать Ганчаренко.
А сейчас еще и кризис начнётся - не до жиру будет клубам.
Придётся больше привлекать молодых и затянуть пояса на трансферном рынке.
А сейчас еще и кризис начнётся - не до жиру будет клубам.
Придётся больше привлекать молодых и затянуть пояса на трансферном рынке.