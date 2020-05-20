Нойер: «В „Баварии“ я чувствую себя очень комфортно, как дома»

Голкипер «Баварии» прокомментировал свое продление контракта с мюнхенским клубом.

В недели карантина, связанного с пандемией коронавируса, я не хотел принимать решение, так как никто не знал, возобновится ли Бундеслига и когда вообще это произойдет. В то же самое время для меня было важно и дальше продолжать работать с нашим тренером вратарей Тони Тапаловичем. Поскольку все теперь стало ясно, я смотрю в будущее с оптимизмом. В «Баварии» я чувствую себя очень комфортно, как дома. «Бавария» есть и будет впредь одним из лучших клубов мирового футбола.