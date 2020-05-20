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Нойер: «В „Баварии“ я чувствую себя очень комфортно, как дома»

сегодня, 17:48

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал свое продление контракта с мюнхенским клубом.

В недели карантина, связанного с пандемией коронавируса, я не хотел принимать решение, так как никто не знал, возобновится ли Бундеслига и когда вообще это произойдет. В то же самое время для меня было важно и дальше продолжать работать с нашим тренером вратарей Тони Тапаловичем. Поскольку все теперь стало ясно, я смотрю в будущее с оптимизмом. В «Баварии» я чувствую себя очень комфортно, как дома. «Бавария» есть и будет впредь одним из лучших клубов мирового футбола.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:32
Так ты дома и есть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:20
так играй и не выпендривайся)))))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 17:49
Это же хорошо для всех.
36epkkb5wruq
36epkkb5wruq
сегодня в 17:48
Теперь можно спокойно доигрывать, контракт подписан.
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