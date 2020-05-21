Появились фотографии новой формы «Краснодара» на следующий сезон

В Сети появились фотографии новой домашней формы «Краснодара» на следующий сезон.
Ранее были показаны фотографии новой формы сборной Китая.
В Сети появились фотографии новой домашней формы «Краснодара» на следующий сезон.
Ранее были показаны фотографии новой формы сборной Китая.
В последний раз был так же очарован цветовой палитрой и разнообразием красок только после увиденного нового автобуса Спартака....)))
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В последний раз был так же очарован цветовой палитрой и разнообразием красок только после увиденного нового автобуса Спартака....)))
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Я выиграл-пять,но не-получал, футболки меня мало интересуют, а вот честная игра
Ангел неБесГрешенАнгел
Вы пишете, что участвовали пару раз в конкурсе, чуть позже пишете, что имеете пяток штук футболок.
Ангел неБесГрешенАнгел, вам не кажется, что когда вы цитируете оппонента вы очень сильно ПЕРЕДЁРГИВАЕТЕ смысл его слов ? Мне, лично, как человеку со стороны, это бросается в глаза, ибо между двумя приведёнными высказываниями, учитывая нормы русского языка, находится просто грандиозная пропасть ?
Я выиграл-пять,но не-получал, футболки меня мало интересуют, а вот честная игра
Ангел неБесГрешенАнгел
Вы пишете, что участвовали пару раз в конкурсе, чуть позже пишете, что имеете пяток штук футболок.
Ангел неБесГрешенАнгел, вам не кажется, что когда вы цитируете оппонента вы очень сильно ПЕРЕДЁРГИВАЕТЕ смысл его слов ? Мне, лично, как человеку со стороны, это бросается в глаза, ибо между двумя приведёнными высказываниями, учитывая нормы русского языка, находится просто грандиозная пропасть ?