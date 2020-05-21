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Появились фотографии новой формы «Краснодара» на следующий сезон

сегодня, 12:53

В Сети появились фотографии новой домашней формы «Краснодара» на следующий сезон. 

Появились фотографии новой формы «Краснодара» на следующий сезон

Ранее были показаны фотографии новой формы сборной Китая.

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Аpбитр
Аpбитр ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:11
Поправил :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:09, ред.
Красотища....глаз не оторвать....
В последний раз был так же очарован цветовой палитрой и разнообразием красок только после увиденного нового автобуса Спартака....)))
:large
Legend 6
Legend 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:08
Самое главное написать первым.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:04, ред.
QSG
Я выиграл-пять,но не-получал, футболки меня мало интересуют, а вот честная игра

Ангел неБесГрешенАнгел
Вы пишете, что участвовали пару раз в конкурсе, чуть позже пишете, что имеете пяток штук футболок.

Ангел неБесГрешенАнгел, вам не кажется, что когда вы цитируете оппонента вы очень сильно ПЕРЕДЁРГИВАЕТЕ смысл его слов ? Мне, лично, как человеку со стороны, это бросается в глаза, ибо между двумя приведёнными высказываниями, учитывая нормы русского языка, находится просто грандиозная пропасть ?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:03
Точно! С языка снял.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:02
Главное чтобы играли хорошо
shlomo
shlomo
сегодня в 12:59
Пойдет....ничего необычного...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:56
Опечатки случаются у каждого, редактировать нельзя...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:54, ред.
Вполне неплохой вариант...
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