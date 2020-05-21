Влашич, Бийол и Бистрович вернулись в Москву

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сегодня, 20:16

Пресс-служба ЦСКА в клубном твиттере сообщает, что несколько легионеров команды вернулись в Москву.

Сегодня, 21 мая, в Россию прилетели , и .

Армейские легионеры возвращаются в Москву 🛬 Сегодня прилетели Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович # ЦСКА pic.twitter.com/ZgVkrYCSzt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 21, 2020