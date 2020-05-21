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Влашич, Бийол и Бистрович вернулись в Москву

сегодня, 20:16

Пресс-служба ЦСКА в клубном твиттере сообщает, что несколько легионеров команды вернулись в Москву.

Сегодня, 21 мая, в Россию прилетели Никола ВлашичЯка Бийол и Кристиян Бистрович.

Недавно тесты на коронавирус футболистов ЦСКА показали отрицательные результаты.

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Все комментарии
Nevastol
Nevastol
сегодня в 21:15, ред.
Кони хочут в пердив. Почта не сможет прокормить прожорливое ленивое стадо.
Eddja
Eddja
сегодня в 21:08
Тоже мне событие.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 21:06, ред.
А вот с этим, что делать тогда? Вопрос кстати именно Вам был задан.
После ответа удалю комментарии полностью, но последовательность должна быть.
Заранее благодарю за понимание.


SuperGobb
04.05.2020, 20:26
Арбитр, ты необоснованно забанил мой аккаунт "Иоанн Рюрикович"
Так же необоснованно ты не снимаешь премод с этого аккаунта.
Чего ты добиваешься? Создания очередного аккаунта? А зачем тебе это нужно?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:03
осталось самое простое))играть)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:03
Лишь бы эти вирусню не завезли...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:52
Теперь провериться и тренироваться.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:44
С возвращением и удачных тестов!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 20:39
Это понятно, но почему Вы ранее отступали от своих же правил, тем более от своих же действий?
Давайте решим, что нужно соккеру адекватные пользователи, которые не переходят на такую мерзость или такие пользователи как князь?
Я стараюсь писать только по теме футбола и анализировать суть происходящего, лишь только изредка поддевать футбольных персон (но не переходя грань запретного).
Давайте развивать соккер совместно, что бы было поменьше этой похабшины!
drug01
drug01
сегодня в 20:38
Здоровья и удачного старта
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:31
Отличная новость.
Аpбитр
Аpбитр ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 20:23
Забанен перманентно, Спасибо.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:22
Ну мля...добро пожаловать...!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:20
Всем хорошая новость
beefs
beefs
сегодня в 20:20
это очень хорошо
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