Влашич, Бийол и Бистрович вернулись в Москву

Пресс-служба ЦСКА в клубном твиттере сообщает, что несколько легионеров команды вернулись в Москву.
Сегодня, 21 мая, в Россию прилетели Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович.
Армейские легионеры возвращаются в Москву 🛬 Сегодня прилетели Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович #ЦСКА pic.twitter.com/ZgVkrYCSzt— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 21, 2020
Недавно тесты на коронавирус футболистов ЦСКА показали отрицательные результаты.
После ответа удалю комментарии полностью, но последовательность должна быть.
Заранее благодарю за понимание.
SuperGobb
04.05.2020, 20:26
Арбитр, ты необоснованно забанил мой аккаунт "Иоанн Рюрикович"
Так же необоснованно ты не снимаешь премод с этого аккаунта.
Чего ты добиваешься? Создания очередного аккаунта? А зачем тебе это нужно?
После ответа удалю комментарии полностью, но последовательность должна быть.
Заранее благодарю за понимание.
SuperGobb
04.05.2020, 20:26
Арбитр, ты необоснованно забанил мой аккаунт "Иоанн Рюрикович"
Так же необоснованно ты не снимаешь премод с этого аккаунта.
Чего ты добиваешься? Создания очередного аккаунта? А зачем тебе это нужно?
Давайте решим, что нужно соккеру адекватные пользователи, которые не переходят на такую мерзость или такие пользователи как князь?
Я стараюсь писать только по теме футбола и анализировать суть происходящего, лишь только изредка поддевать футбольных персон (но не переходя грань запретного).
Давайте развивать соккер совместно, что бы было поменьше этой похабшины!
Давайте решим, что нужно соккеру адекватные пользователи, которые не переходят на такую мерзость или такие пользователи как князь?
Я стараюсь писать только по теме футбола и анализировать суть происходящего, лишь только изредка поддевать футбольных персон (но не переходя грань запретного).
Давайте развивать соккер совместно, что бы было поменьше этой похабшины!