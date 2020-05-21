Ганчаренко: «„Локомотиву“ можно было попрощаться с Сёминым более красиво»

Главный тренер ЦСКА в прямом эфире инстаграма прокомментировал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с .

Если учитывать все заслуги Сёмина перед «Локомотивом», можно было попрощаться с ним более красиво. То, как получилось — смотрится не очень. Удивился ли я этой новости? Да. Казалось, что контракт будет с ним продлен. Потому что «Локомотив» сейчас идет на том месте, которое их устраивает.