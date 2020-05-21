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Ганчаренко: «„Локомотиву“ можно было попрощаться с Сёминым более красиво»

вчера, 22:56

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в прямом эфире инстаграма прокомментировал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Сёминым.

Если учитывать все заслуги Сёмина перед «Локомотивом», можно было попрощаться с ним более красиво. То, как получилось — смотрится не очень. Удивился ли я этой новости? Да. Казалось, что контракт будет с ним продлен. Потому что «Локомотив» сейчас идет на том месте, которое их устраивает.

Ранее Ганчаренко рассказал, что «армейцы» рассматривают вариант проживания на базе в Ватутинках.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 00:32
Всем это понятно, кроме руководства локо.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:45
Согласен с Ганчаренко нельзя было так с Палычем.
Eddja
Eddja
вчера в 23:29
В этом он прав.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:20
ну это общие тенденции у чинуш))) тренеров перестали слушать и что хотят то и творят)))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 23:03
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:57
Все так думают
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