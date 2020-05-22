Нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом. Об этом стало известно по результатам общекомандного тестирования. Заболевание у Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает.
Отмечается, что тесты остальных представителей клуба на коронавирус дали отрицательный результат.
Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом переболел полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.
Всем нам - здоровья!
Всем нам - здоровья!
Шутка.
Здоровья Павлу.
Шутка.
Здоровья Павлу.
А если серьёзно, то конечно же здоровья Пашке, и побыстрее избавитьсяот этой болячки.
А если серьёзно, то конечно же здоровья Пашке, и побыстрее избавитьсяот этой болячки.
Рост 187, национальность Раша
Трансферная стоимость : 0,01 лямов Евро
Если есть Ковид, Паша схватит первым.
Рост 187, национальность Раша
Трансферная стоимость : 0,01 лямов Евро
Если есть Ковид, Паша схватит первым.