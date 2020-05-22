ГлавнаяНовости

Павел Погребняк заразился коронавирусом

сегодня, 12:00

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом. Об этом стало известно по результатам общекомандного тестирования. Заболевание у Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что тесты остальных представителей клуба на коронавирус дали отрицательный результат.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом переболел полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

Все новости
СлухиУ Рамзана Кадырова подозревают коронавирус
Вчера, 16:36 Комментарии19
ОфициальноТесты на коронавирус футболистов ЦСКА показали отрицательные результаты
20 мая Комментарии32
У игрока молодёжки «Динамо» подозрение на коронавирус
20 мая Комментарии5
Официально«Динамо» подтвердило, что Евгеньев заразился коронавирусом
19 мая Комментарии31
Плиев рассказал, как переносит коронавирус
19 мая Комментарии2
СМИ сообщили имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»
19 мая Комментарии30
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:22
Полено этим не испугаешь!
RIR68
RIR68
сегодня в 19:04
кронавирус или короед?
zsb1961
zsb1961
сегодня в 18:33
Неудивительно!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:28
Раздолбай он.
Red blu
Red blu
сегодня в 18:27
Здоровья Павел, поправляйся.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:25
Паша прорвётся, здоровья ему
Против_всех
Против_всех
сегодня в 17:56
Деревяху червяк заточил
karnager
karnager ответ asraeil (раскрыть)
сегодня в 17:19
Как где? От Машки болезнь 21 века подцепил
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 17:08
Павлу - скорейшего выздоровления!
Всем нам - здоровья!
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 17:03
Это просто такой мох...
Шутка.
Здоровья Павлу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:15
Паше здоровья!!! А для Урала - это не критично.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 16:00
Паша здоровья!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:46, ред.
Говорили в Китае у собки нашли коронавирус, теперь вот и деревья начали болеть...
А если серьёзно, то конечно же здоровья Пашке, и побыстрее избавитьсяот этой болячки.
Олeневод
Олeневод
сегодня в 15:30, ред.
Зато Принц Чарльз излечился от коронавируса , даже эта корона прошла мимо него
Abris
Abris
сегодня в 14:56
В легкой форме полстраны болеет.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:55
здоровья ему да и всем нам...
Footbolista
Footbolista ответ asraeil (раскрыть)
сегодня в 14:54
ПАШАрился...
asraeil
asraeil
сегодня в 14:19
Опять Паша где то шарился.....
Djebrael
Djebrael
сегодня в 14:16
Все равно лавочку полирует....
112910415
112910415
сегодня в 14:14
отряд не заметит ?...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:14
Эх, как же так, Паша.... Здоровья тебе и скорейшего выздоровления!
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 14:00
Здоровья!
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:53
Теперь 2 недели в светской "клетке"...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:50
Здоровья!!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:36
Погребняк Паша по воротам «фигачит»
Рост 187, национальность Раша
Трансферная стоимость : 0,01 лямов Евро
Если есть Ковид, Паша схватит первым.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:34
Вирус всех уравнивает. Будь богач ты, будь бедняк - будь хоть Павел Погребняк
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:09
У него в легкой форме, а других может тяжёлой заразить...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:03
В каком кабаке Паша подцепил эту заразу? Гыгыгы
andersen517
andersen517 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 13:00
Вот ВОт
ОПС
ОПС
сегодня в 12:53
Здоровья! Лишь бы другие не подхватили.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100