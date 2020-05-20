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Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что переболел коронавирусом

вчера, 22:40

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что перенес болезнь, спровоцированную коронавирусом.  

Во-первых, в данный момент я абсолютно здоров! Что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный.

Во-вторых, я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал. В ночь с 3-го на 4-е у меня поднялась температура, я вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, он был положительным. Я решил не рисковать и лег на госпитализацию в больницу. Я сам попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить своих близких. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам.

Я не считаю это никаким подвигом, я молодой человек. Нам нужно больше думать о наших пожилых людях, которым сейчас тяжело.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки ЦСКА узнали результаты тестов на коронавирус.

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Almazny
Almazny
сегодня в 00:22
Теперь всех шмонать будут.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:15
Главное жив здоров и то нормально.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:59
Клубного врача вложил мимоходом ;)
Брулин
Брулин
вчера в 23:42
Даже не знаю как это прокомментировать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:19
Переболел но и слава богу.
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:19
Больше не болей!
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 23:18, ред.
последствия после короновируса ещё не изучины и никто не знает какие будут осложнения у человека дальше в жизни перенёсшего эту заразу. Пауло Мальдини на ток - шоу в Италии рассказывал, что после выздоровления на беговой дорожке не мог продержаться и десяти минут, начинал задыхаться. многие теряют обоняние...Шапи здоровья, но это точно не гриппом поболеть и всё пройдёт
Yurza
Yurza
вчера в 23:09
Кто его знает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:55
А вот такими новостями в прошедшем времени могут всё таки затормозить чемпионат. Типа, перебаливаем, никто не знает или скрывает, короче, ай -я- яй...
VIPded
VIPded
вчера в 22:52
Хорошо обошлось. Всем Здоровья!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:51
может и так)))
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