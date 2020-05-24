Мюллер: «Хотим привезти серебряную салатницу в Мюнхен, где ей и место»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал победу над «Айнтрахтом», а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Боруссией» Д.

Это был абсолютно важный для нас матч. После того, что показала «Боруссия», мы хотели показать более хороший матч. Хочу похвалить команду, мы были заведены. Мы должны мотивировать себя, чтобы показывать результат. У нас это получилось очень хорошо.

Конечно, пропускать с двух контратак — так себе. Но в целом наше выступление было неплохим. Против «Боруссии» мы покажем, что можем играть мощно и без зрителей. Это очень важная неделя для нас. Мы решили одержать три победы. Мы на ходу, «Боруссия» на ходу, с нетерпением ждем вторника. Мы хотим привезти серебряную салатницу в Мюнхен, туда, где ей и место.