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Мюллер: «Хотим привезти серебряную салатницу в Мюнхен, где ей и место»

сегодня, 09:34
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Айнтрахтом», а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Боруссией» Д.

Это был абсолютно важный для нас матч. После того, что показала «Боруссия», мы хотели показать более хороший матч. Хочу похвалить команду, мы были заведены. Мы должны мотивировать себя, чтобы показывать результат. У нас это получилось очень хорошо.

Конечно, пропускать с двух контратак — так себе. Но в целом наше выступление было неплохим. Против «Боруссии» мы покажем, что можем играть мощно и без зрителей. Это очень важная неделя для нас. Мы решили одержать три победы. Мы на ходу, «Боруссия» на ходу, с нетерпением ждем вторника. Мы хотим привезти серебряную салатницу в Мюнхен, туда, где ей и место.

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Все комментарии
Swinsi
Swinsi
сегодня в 11:09
Удачи!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:45
до этого далеко)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:02
Заруба будет нешуточная. Важный во всех отношениях матч и для участников , и для конкурентов.
marut
marut
сегодня в 09:41
Наверно так оно и будет...
drug01
drug01
сегодня в 09:38
Пусть сбудется
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