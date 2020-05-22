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К. Комбаров: «В тульском „Арсенале“ ни у кого не выявили коронавирус»

сегодня, 18:46

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров сообщил, что все тесты на коронавирус в команде дали отрицательный результат.

Мы прошли тестирование всей командой: игроки, тренеры, все, кто взаимодействует с нами на базе. Ни у кого ничего не выявлено, всё в порядке.

Да, мы знаем, что в некоторых командах есть выявленные случаи. Но до рестарта сезона еще есть время, можно отсидеть карантин и начать тренироваться.

Здоровье находится на первом месте не только у спортсменов, но и у всех людей. Сейчас у нас есть информация о том, что РПЛ возобновится 21 июня.

Недавно «Арсенал» возобновил тренировки. 

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Все комментарии
Prichal
Prichal
сегодня в 20:18
Хозяйственным мылом моются.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:01
Это радостная новость!!!
beefs
beefs
сегодня в 19:48
это просто отлично
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:25
Пора играть...
Nevastol
Nevastol
сегодня в 19:18
Камбаров купил у китайцев жесткий антисептик.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 19:08
Умеют в Арсенале предохраняться.
drug01
drug01
сегодня в 18:58
Мы рады ждём футбол
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:58
В Туле истинные профессионалы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:54
В тульском Арсенале блюдут правила.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 18:52
Кроме Комбарова об этом некому сообщить
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:52
отличная новость. ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:47
Хорошая новость поступила...
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