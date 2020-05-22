К. Комбаров: «В тульском „Арсенале“ ни у кого не выявили коронавирус»

Защитник тульского «Арсенала» сообщил, что все тесты на коронавирус в команде дали отрицательный результат.

Мы прошли тестирование всей командой: игроки, тренеры, все, кто взаимодействует с нами на базе. Ни у кого ничего не выявлено, всё в порядке.

Да, мы знаем, что в некоторых командах есть выявленные случаи. Но до рестарта сезона еще есть время, можно отсидеть карантин и начать тренироваться.