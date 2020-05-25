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Кержаков: «„Зенит“ подарит болельщикам и городу очередное чемпионство»

сегодня, 09:54

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков поздравил петербургский клуб с круглой датой. Сегодня, 25 мая, «Зенит» отмечает 95-летие.

К 95-летию, я больше чем уверен, «Зенит» подарит болельщикам и городу очередное чемпионство. За пять лет было бы здорово иметь на своей футболке вторую звезду (одна звезда дается за пять чемпионств — прим. ред). Очень желаю этого болельщикам и клубу!

Сможет ли клуб до столетия еще раз выиграть еврокубок? Сложно сказать. В 2008-м у «Зенита» был очень хороший состав, очень сильные футболисты собрались. Поэтому и успех был закономерен, и матчи против соперников, которых принято считать элитой европейского футбола, тому подтверждение.

Ранее гендиректор «Зенита» выразил уверенность в победе команды в РПЛ в год 95-летия клуба.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:12
Или позор на все времена)))
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:55
Зенит в отличии от свиней честно завоёвывает чемпионство на юбилей. Гыгыгы
makkie
makkie
сегодня в 10:47
Уже порешали где надо, в этом сезона даже соперники особо не упираются... слишком всё легко и просто у Зенита.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:46
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:38
Дюковско- Егоровкая мафия старалась не покладая рук весь первый круг для юбилея.)))))
Danrog
Danrog
сегодня в 10:38
Возожно, в призерах не будет московских команд.
Yurza
Yurza
сегодня в 10:24
Зенит заслужил, да и соперников нет совсем.
feris1
feris1
сегодня в 10:23
Надеюсь у них всё получится!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:10
Что мешает сейчас собрать боеспособный по европейским меркам состав ??
Только делать это надо с умом....
А не привозить разом половину мужского населения Аргентины....
drug01
drug01
сегодня в 10:01
Для этого все уже сделано!!!!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:01
Позорище...позорное а не Чемпионат...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:55
Прям не терпится Сане.
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