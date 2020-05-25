Кержаков: «„Зенит“ подарит болельщикам и городу очередное чемпионство»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» поздравил петербургский клуб с круглой датой. Сегодня, 25 мая, «Зенит» отмечает 95-летие.

К 95-летию, я больше чем уверен, «Зенит» подарит болельщикам и городу очередное чемпионство. За пять лет было бы здорово иметь на своей футболке вторую звезду (одна звезда дается за пять чемпионств — прим. ред). Очень желаю этого болельщикам и клубу!

Сможет ли клуб до столетия еще раз выиграть еврокубок? Сложно сказать. В 2008-м у «Зенита» был очень хороший состав, очень сильные футболисты собрались. Поэтому и успех был закономерен, и матчи против соперников, которых принято считать элитой европейского футбола, тому подтверждение.