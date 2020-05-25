Гендиректор «Зенита»: «Уверен, мы второй раз подряд станем чемпионами»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уверен, что петербургский клуб станет чемпионом России в год своего юбилея. Сегодня, 25 мая, «Зенит» отмечает 95-летие.

95 лет — это очень серьезная дата! Сколько времени прошло с тех пор, когда была создана команда, с которой начинается история «Зенита». За эти годы прошло много больших событий не только в спорте: и страна у нас другая, и чемпионат по-другому называется. «Зенит» и в советское время одержал победу в чемпионате и в кубке, а в российское время стал одним из ведущих клубов России, регулярно играющим в еврокубках.

Я бы хотел, чтобы следующие пять лет в преддверии большого, эпохального юбилея ознаменовались новыми победами. Эти пять лет до 100-летия пройдут очень быстро. У «Зенита» все для этого есть. Уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках.