ГлавнаяНовости

Гендиректор «Зенита»: «Уверен, мы второй раз подряд станем чемпионами»

сегодня, 09:31

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уверен, что петербургский клуб станет чемпионом России в год своего юбилея. Сегодня, 25 мая, «Зенит» отмечает 95-летие.

95 лет — это очень серьезная дата! Сколько времени прошло с тех пор, когда была создана команда, с которой начинается история «Зенита». За эти годы прошло много больших событий не только в спорте: и страна у нас другая, и чемпионат по-другому называется. «Зенит» и в советское время одержал победу в чемпионате и в кубке, а в российское время стал одним из ведущих клубов России, регулярно играющим в еврокубках.

Я бы хотел, чтобы следующие пять лет в преддверии большого, эпохального юбилея ознаменовались новыми победами. Эти пять лет до 100-летия пройдут очень быстро. У «Зенита» все для этого есть. Уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках.

Ранее Медведев заявил, что клуб рассчитывает продлить контракты с игроками, чьи соглашения рассчитаны до июня 2020 года, до фактического завершения текущего сезона.

Все новости
Кержаков: «„Зенит“ подарит болельщикам и городу очередное чемпионство»
Сегодня, 09:54 Комментарии12
Форвард «Спартака» Руденко: «Не исключаю свой отъезд в зарубежную лигу»
Сегодня, 09:11 Комментарии16
Белорусский агент Исаев: «Шкурин ещё покажет себя в ЦСКА»
Вчера, 21:39 Комментарии19
Тарасов: «Чувствую, у всех тактика теперь будет „везде пошире“»
Вчера, 20:07 Комментарии6
Золотов: «Может быть, после паузы будем готовы к игре даже лучше»
Вчера, 18:45 Комментарии8
Игрок «Урала» Золотов: «Коронавирус — не самая страшная болезнь»
Вчера, 18:38 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:11
У главного конкурента Локо сняли скальп в виде главного тренера, теперь уже 99% процентов Зенит чемпион.
makkie
makkie
сегодня в 10:53
Седой однофамилец спящего что-то знает?

Ишь как пекутся оформить чемпионство на юбилей... юбилей, хм, что-то знакомое, не правда, питерцы? Нарисовали себе чемпионство что ли?)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:49
Юбилей, юбилей...награди зенит скорей...
Nevastol
Nevastol
сегодня в 10:39
Кони бы вообще про чемпионство промолчали, уткин все рассказал давно что и как.
Zzangoose_736
Zzangoose_736 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 10:35
Про кабинетное нам говорит болельщик цска? )
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:34
Да станут, мало кто сомневается.
oFANATo
oFANATo ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 10:33
А если чемпионат не будет доигран то будет не просто чемпиоство на юбилей, а ЮБИЛЕЙНО - КАБИНЕТНОЕ!)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:26, ред.
Чемпионство на юбилей.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:24
Само собой если даже чемпионат не будет доигран.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:14
Зря он про юбилей вякнул. К тому же 95 не нруглая дата...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:09
Раз так на 100% уверен значит, что то знает то о чём мы можем только догадываться.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:06
Славная история у клуба на Неве.
За 95 лет достигли небывалых высот.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:03
Не ну раз уж юбилей, тогда конечно...)))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:56
Так, кто знает? У какой команды в следующем году юбилей?
Я ставку поставлю что они станут Чемпионами.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:50
Шансы конечно огромные, тут спору нет. Локо скорее всего сам сольется, а Краснодару как всегда стабильности не хватит.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:49
Только Зенит заслужил чемпионство. Гыгыгы
Columb
Columb
сегодня в 09:47
А кто еще?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:42, ред.
Медведев : ....и закончить выступление в преддверии Юбилея хотелось бы словами "Мы по-прежнему не отдаём в аренду ведущих игроков"
shlomo
shlomo
сегодня в 09:40
К бабке не ходи....было известно в начале чемпа...
feris1
feris1
сегодня в 09:38
Думаю что Зенит своего не упустит!
Накир
Накир
сегодня в 09:35
Даже и сомнений нет...станет....
beefs
beefs
сегодня в 09:35
не станете, так поставят...
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 09:35
У Зенита нет соперников, какой может быть разговор.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:35
Верь дальше)))
ОПС
ОПС
сегодня в 09:34
Кто его знает, всякое может быть. Хотя...
Prichal
Prichal
сегодня в 09:33
В этом уверены все.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100