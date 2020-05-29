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«Тоттенхэм» может арендовать Коутиньо за 8 млн фунтов

29 мая 2020, 09:21

«Тоттенхэм» может арендовать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо на следующий сезон за сумму, составляющую около восьми миллионов фунтов стерлингов. «Барса» дала понять «шпорам» и другим заинтересованным клубам, что готова отдать Коутиньо в аренду за указанную сумму. Кроме того, каталонцы хотят, чтобы клуб, в который перейдет игрок, полностью платил его зарплату.

Коутиньо проводит нынешний сезон в «Баварии» на правах аренды. Ранее сообщалось, что мюнхенцы решили не выкупать его контракт у «Барсы».

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Все комментарии
KeanSon
KeanSon
29 мая 2020 в 14:52
тоттэнхэму никогда не заходили игроки такого плана. пустая трата бюджета, непонятно почему Леви не понимает этого
VAN ARM
VAN ARM
29 мая 2020 в 12:40
так наверное и будет))
КЭТиК
КЭТиК
29 мая 2020 в 10:07
Это явно лучше, чем покупать.
FROLL 001
FROLL 001
29 мая 2020 в 09:39
Вот и доигрался Коутиньо до аренд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 мая 2020 в 09:22
Хоть бы срослось...
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