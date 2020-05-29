«Тоттенхэм» может арендовать Коутиньо за 8 млн фунтов

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29 мая 2020, 09:21

«Тоттенхэм» может арендовать полузащитника «Барселоны» на следующий сезон за сумму, составляющую около восьми миллионов фунтов стерлингов. «Барса» дала понять «шпорам» и другим заинтересованным клубам, что готова отдать Коутиньо в аренду за указанную сумму. Кроме того, каталонцы хотят, чтобы клуб, в который перейдет игрок, полностью платил его зарплату.

Коутиньо проводит нынешний сезон в «Баварии» на правах аренды. Ранее сообщалось, что мюнхенцы решили не выкупать его контракт у «Барсы».