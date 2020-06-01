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«Лейпциг» обыграл «Кельн» в результативном матче

вчера, 23:26
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн2 : 4Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«РБ Лейпциг» победил «Кельн» в игре 29-го тура Бундеслиги. «Быки» располагаются на третьем месте в турнирной таблице (58 очков). «Кельн» занимает 11-е место (34 балла).

Кельн, стадион Рейн Энерги

«Кельн» — «РБ Лейпциг» 2:4 (1:2)
Голы: Кордоба 7, Модест 55 — Шик 20, Нкунку 38, Вернер 50, Ольмо 57

«Кельн»: Хорн, Шмитц (Мере 75), Ляйстнер, Чичос, Каттербах, Шкири, Хектор, Кайнц (Дрекслер 59), Реджбекай (Тильманн 59), Якобс (Теродде 75), Кордоба (Модест 24)
Главный тренер: Гиздол Маркус.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Адамс 59), Ольмо (Форсберг 85), Нкунку, Шик (Айдара 68), Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Ляйстнер 30, Дрекслер 62, Форсберг 89

Судья: Дингерт Кристиан.

Напомним, ранее дортмундская «Боруссия» разгромила «Падерборн» в матче 29-го тура чемпионата Германии.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:01
Много немцы забивают
beefs
beefs
вчера в 23:34
а кто-то сомневался?
Cir Braun
Cir Braun
вчера в 23:34
Лейпциг с победой!
drug01
drug01
вчера в 23:26
Так продолжать играть
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