«Лейпциг» обыграл «Кельн» в результативном матче

«РБ Лейпциг» победил «Кельн» в игре 29-го тура Бундеслиги. «Быки» располагаются на третьем месте в турнирной таблице (58 очков). «Кельн» занимает 11-е место (34 балла).
Кельн, стадион Рейн Энерги
«Кельн» — «РБ Лейпциг» 2:4 (1:2)
Голы: Кордоба 7, Модест 55 — Шик 20, Нкунку 38, Вернер 50, Ольмо 57
«Кельн»: Хорн, Шмитц (Мере 75), Ляйстнер, Чичос, Каттербах, Шкири, Хектор, Кайнц (Дрекслер 59), Реджбекай (Тильманн 59), Якобс (Теродде 75), Кордоба (Модест 24)
Главный тренер: Гиздол Маркус.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Адамс 59), Ольмо (Форсберг 85), Нкунку, Шик (Айдара 68), Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Ляйстнер 30, Дрекслер 62, Форсберг 89
Судья: Дингерт Кристиан.
Напомним, ранее дортмундская «Боруссия» разгромила «Падерборн» в матче 29-го тура чемпионата Германии.