Скаут: «Многие легионеры в РПЛ деградируют, Промес — исключение»

Экс-скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о переходе в московскую команду полузащитника Квинси Промеса.
Мы заметили его в обзорной поездке по Нидерландам осенью 2013-го. Про Квинси тогда знал и ЦСКА, но «Спартак» сработал быстрее (ранее аналогично получилось с Рохо, на чьей продаже потом неплохо заработали). Денег за Квинси просили много, но спортивный директор Попов смог убедить Якина и Федуна, что Промеса брать необходимо. Заключать контракт с «Твенте» полетел Асхабадзе.
Я, если честно, думал, что покупать Промеса рановато, но он оказался золотым парнем. Попал в сложную обстановку, команда играла плохо, но он на всё плюнул и пахал. Многие иностранцы, получив хороший контракт, увы, деградируют, а Промес — исключение.
Бакаеву еще работать и работать. Прогресс налицо - но потенциально еще есть куда расти и в чём прибавлять. Я бы их даже не сравнивал.
Джикия - защитник, и у него есть ошибки.
Промес реально один из лучших наших легионеров в истории, наравне с Алексом и Веллитоном.
Бакаеву еще работать и работать. Прогресс налицо - но потенциально еще есть куда расти и в чём прибавлять. Я бы их даже не сравнивал.
Джикия - защитник, и у него есть ошибки.
Промес реально один из лучших наших легионеров в истории, наравне с Алексом и Веллитоном.