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Скаут: «Многие легионеры в РПЛ деградируют, Промес — исключение»

сегодня, 10:34

Экс-скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о переходе в московскую команду полузащитника Квинси Промеса.

Мы заметили его в обзорной поездке по Нидерландам осенью 2013-го. Про Квинси тогда знал и ЦСКА, но «Спартак» сработал быстрее (ранее аналогично получилось с Рохо, на чьей продаже потом неплохо заработали). Денег за Квинси просили много, но спортивный директор Попов смог убедить Якина и Федуна, что Промеса брать необходимо. Заключать контракт с «Твенте» полетел Асхабадзе.

Я, если честно, думал, что покупать Промеса рановато, но он оказался золотым парнем. Попал в сложную обстановку, команда играла плохо, но он на всё плюнул и пахал. Многие иностранцы, получив хороший контракт, увы, деградируют, а Промес — исключение.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:16
Не тот уровень
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:31
Если бы негр не деградировал то не вылетел из Испании.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:28
Тарасовский негр наверное особенный.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:39, ред.
Это скауты деградируют...а не игроки...
Везут на огромные контракты абы кого....потом игроков и клубы виноватыми считают...что игрок не оправдывает надежд....
А мог ли изначально ???
А такие работяги как Квинси..единичны..... он и в Твенте и в Спартаке и в Севилье и в Аяксе...будет работать по-максимуму...
Как и условные ПедроРоши-Кранневиттеры - навряд ли станут мегазвёздами и легендами в своих новых клубах...
112910415
112910415
сегодня в 13:49
воистину
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 13:46
Одно можно сказать точно, что клуб с покупкой Квинси явно не прогадал. И заработал на нём и соседям кукиш показал. Красава !!!
berda2003
berda2003
сегодня в 13:29
до сих пор не забудут откат...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:04
все верно, севильцы высоко оценили прогресс промеса в спартаке, поняли что они не уровень этому парню, и отпустили его на повышение)))
STVA 1
STVA 1 ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 12:20
Есть истинные леги , а есть гастарбайтеры!!! Разница)))
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:16
А разве кто-то с Вами дискуссирует? Просто каждый выражает своё мнение!
коrn3512
коrn3512
сегодня в 11:43, ред.
В зените деградируют вообще - ВСЕ! Даже Миллер в одиночку перестал справляться(пока на помощь не подоспел Дюков) и вернул (исторически) зенит в середняки. Дюков единственный свет в окошке зенита, кто пока всегда на ходу и в отличной форме! Он - неподражаем!

Картонный занавес...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:39
Вспоминаю всех легионеров, которые играли и играют в РПЛ. Кто-то из них наверняка выпал из моего поля зрения, так как много их было, но вот сказать, что легионеры деградируют в России, нельзя всего лишь по одной причине: мы не знаем, КАК они играли до того, как приехали к нам. На этом дискуссию можно закончить.Даже тех аргентинцев, которые играли и играют в настоящее время в "Зените", и которые, на взгляд многих, в том числе и мой, филонят на поле, объективно нельзя назвать деградантами, так как нам неведомо их футбольное прошлое.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:34
Вот это да
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:22
Гобошлёп заработал денег и сбежал ночью из Тарасовке, ни с кем не попрощавшись.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:14
Промес и опытнее и стабильнее (на сегодняшний день).
Бакаеву еще работать и работать. Прогресс налицо - но потенциально еще есть куда расти и в чём прибавлять. Я бы их даже не сравнивал.
Джикия - защитник, и у него есть ошибки.

Промес реально один из лучших наших легионеров в истории, наравне с Алексом и Веллитоном.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
сегодня в 11:09
Наверное, прогрессируют, на 8-м месте.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:02
Промес на голову сильнее Бакаева? Не уверен, что по уровню и классу тот же Джикия хуже Промеса. Не горячись
makkie
makkie ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 11:02
Поясни, как легионер может быть легендой?
Не берём в расчёт вашего Вагнера - это исключение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:00
Хорошо бы огласить список легов из 20 человек, который деградировали в Спартаке. Начиная с инсауральде, включая макгиди, уорриса и кончая педрой. Звезды пачками гасли в Спартаке.
makkie
makkie
сегодня в 11:00
Антоха - настоящая находка для Спартака.
Такими и должны быть легионеры. Наголову сильнее наших, в меру мотивированные, продуктивные и не конфликтные.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 11:00
Промеска поехал в тарасовку только ради баньки глушака.
Illuha
Illuha
сегодня в 10:51
Он и довел свиней до ручки.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:49
Ага, скажите это Данни или Вагнер Лаву, что они в России деградировали. Промес на их фоне пуговка от парток. Гыгыгы
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 10:42
Ну конечно, куда до Промеса, например, Гранквисту, ставшему капитаном сб. Швеции на ЧМ-2018) Вот же ж деградировал))))

Квинси хороший футболист, но прям какой-то легендой не является.
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