«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и Лодыгиным до конца сезона

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сегодня, 20:18

Тульский «Арсенал» продлил контракты до конца нынешнего сезона с тренерским штабом и рядом футболистов.

Дополнительные соглашения до окончания чемпионата подписали главный тренер , а также его помощники , , и Сергей Кращенко. Туляки продлили контракты до конца сезона в РПЛ с голкипером , защитником Михаилом Володько и полузащитниками и .

Ранее стало известно, что «Арсенал» отзаявил полузащитника Кантемира Берхамова и 15 футболистов дубля.