«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и Лодыгиным до конца сезона

Тульский «Арсенал» продлил контракты до конца нынешнего сезона с тренерским штабом и рядом футболистов.
Дополнительные соглашения до окончания чемпионата подписали главный тренер Игорь Черевченко, а также его помощники Игорь Семшов, Валерий Климов, Михаил Соловьев и Сергей Кращенко. Туляки продлили контракты до конца сезона в РПЛ с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Михаилом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.
Ранее стало известно, что «Арсенал» отзаявил полузащитника Кантемира Берхамова и 15 футболистов дубля.