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«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и Лодыгиным до конца сезона

сегодня, 20:18

Тульский «Арсенал» продлил контракты до конца нынешнего сезона с тренерским штабом и рядом футболистов.

Дополнительные соглашения до окончания чемпионата подписали главный тренер Игорь Черевченко, а также его помощники Игорь Семшов, Валерий Климов, Михаил Соловьев и Сергей Кращенко. Туляки продлили контракты до конца сезона в РПЛ с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Михаилом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

Ранее стало известно, что «Арсенал» отзаявил полузащитника Кантемира Берхамова и 15 футболистов дубля.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 21:04
Состав боевой.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:56
Вот и всё, конец всем слухам о Сёмине и Адиеве в Арсенале.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:31
побед пряникам!)))
bolshiks
bolshiks
сегодня в 20:19
Удачи!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:19
пусть продлят, если хотят)
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