«Реал» намерен подписать Санчо, если Бэйл не пойдёт на понижение зарплаты

Мадридский «Реал» готов вступить в гонку за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Goal со ссылкой на The Evening Standard.
По информации источника, мадридский клуб давно следит за 20-летним английским вингером и видит в нем замену Гарету Бэйлу. Однако отмечается, что решение клуба будет зависеть от того, пойдет ли Бэйл на сокращение зарплаты — в «Реале» готовы сохранить валлийца в команде, предложив контракт на пониженных условиях.
На данный момент, по слухам, «Реал» не получал предложений по трансферу Бэйла.