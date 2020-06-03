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«Реал» намерен подписать Санчо, если Бэйл не пойдёт на понижение зарплаты

сегодня, 20:55

Мадридский «Реал» готов вступить в гонку за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Goal со ссылкой на The Evening Standard.

По информации источника, мадридский клуб давно следит за 20-летним английским вингером и видит в нем замену Гарету Бэйлу. Однако отмечается, что решение клуба будет зависеть от того, пойдет ли Бэйл на сокращение зарплаты — в «Реале» готовы сохранить валлийца в команде, предложив контракт на пониженных условиях.

На данный момент, по слухам, «Реал» не получал предложений по трансферу Бэйла.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:03
из области фантастики)))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 21:49
не пойдёт и не надейтесь)
Legend 6
Legend 6 ответ cevin cigan (раскрыть)
сегодня в 21:48
Быстро вы забыли его игру...а я помню гол в ворота Барсы, когда Бэйл убежал от Бартры и гол забил. Хотя 6 лет прошло...
cevin cigan
cevin cigan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 21:43
Бейл - это геморой Реала!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:58
Бейл - это вечная проблема.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:58
Упрямо смешат ежа голым задом.
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