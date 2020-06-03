«Реал» намерен подписать Санчо, если Бэйл не пойдёт на понижение зарплаты

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сегодня, 20:55

Мадридский «Реал» готов вступить в гонку за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» , сообщает Goal со ссылкой на The Evening Standard.

По информации источника, мадридский клуб давно следит за 20-летним английским вингером и видит в нем замену . Однако отмечается, что решение клуба будет зависеть от того, пойдет ли Бэйл на сокращение зарплаты — в «Реале» готовы сохранить валлийца в команде, предложив контракт на пониженных условиях.

На данный момент, по слухам, «Реал» не получал предложений по трансферу Бэйла.