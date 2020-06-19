Отец вратаря «Ростова»: «Акинфеев — хороший ориентир»

19 июня 2020, 23:48

Владимир Попов, отец голкипера «Ростова» , рассказал, что после матча против «Сочи» (1:10) многие могут сравнивать его сына с .

17-летний вратарь установил рекорд по количеству сейвов в одном матче РПЛ (15), а также отразил пенальти в первом тайме, став лучшим игроком встречи.