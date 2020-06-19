Отец вратаря «Ростова»: «Акинфеев — хороший ориентир»

Владимир Попов, отец голкипера «Ростова» Дениса Попова, рассказал, что после матча против «Сочи» (1:10) многие могут сравнивать его сына с Игорем Акинфеевым.
17-летний вратарь установил рекорд по количеству сейвов в одном матче РПЛ (15), а также отразил пенальти в первом тайме, став лучшим игроком встречи.
Многие начнут сравнивать Дениса с Игорем Акинфеевым, который тоже дебютировал с отражённого пенальти? Хороший ориентир. Игорь — легенда. Одна игра за сборную чего стоит. У Дениса нет потолка. Он хочет добиться максимально возможного: чем выше, тем лучше. Для меня вся команда, которая играла с «Сочи» — герои. Пацаны — красавцы. Ну а сын — вообще молодчик!