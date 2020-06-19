Россия. Премьер-Лига 2019/2020

Отец вратаря «Ростова»: «Акинфеев — хороший ориентир»

19 июня 2020, 23:48
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи10 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Владимир Попов, отец голкипера «Ростова» Дениса Попова, рассказал, что после матча против «Сочи» (1:10) многие могут сравнивать его сына с Игорем Акинфеевым.

17-летний вратарь установил рекорд по количеству сейвов в одном матче РПЛ (15), а также отразил пенальти в первом тайме, став лучшим игроком встречи.

Многие начнут сравнивать Дениса с Игорем Акинфеевым, который тоже дебютировал с отражённого пенальти? Хороший ориентир. Игорь — легенда. Одна игра за сборную чего стоит. У Дениса нет потолка. Он хочет добиться максимально возможного: чем выше, тем лучше. Для меня вся команда, которая играла с «Сочи» — герои. Пацаны — красавцы. Ну а сын — вообще молодчик!

VAN ARM
20 июня 2020 в 07:26
пацан молодец!
prinzЫп
20 июня 2020 в 00:32
Молодец паренёк! Так держать! Есть отличный ориентир - Акинфеев, нужна ещё мотивация - стать лучшим и.....много, МНОГО усиленной, упорной работы и доверие от тренера, тогда ВСЁ получится! Я желаю ему стать даже лучше Акинфеева, лучше Яшина и лучшим в мире! Главное, чтобы он справился с сегодняшней психологической травмой! Здоровья ему, удачи и больших успехов!
oFANATo
19 июня 2020 в 23:51, ред.
Достойно отыграл Попов в свои 17 лет и сейв прям как у Акинфеева был то же в 17 лет.
drug01
19 июня 2020 в 23:50
Надо пожелать удачи!
