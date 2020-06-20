Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2019/2020

Лэмпард: «Многое поставлено на кон в матче с „Астон Виллой“»

20 июня 2020, 07:05
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Мы очень многое получаем от атмосферы на стадионе, подпитываемся ей, она повышает адреналин и заставляет бегать ещё усерднее. В этом красота АПЛ, но теперь нам придётся культивировать эту мотивацию в нас самих. Каждый игрок в отдельности и вся команда в целом должны проявить спортивный эгоизм. Они должны сами стремиться играть на высшем уровне.

В этом матче многое поставлено на кон. Предстоит много работы. Конкуренция за место в четвёрке АПЛ очень серьёзная. Мы тоже участвуем в этой борьбе. Мы должны показать себя с лучшей стороны, чтобы набрать достаточно очков и гарантировать себе место в четвёрке. Не менее напряжённая борьба идёт и в зоне вылета.

Это АПЛ. Тут каждый матч таит опасность, и мы полностью сфокусированы на тех задачах, которые перед нами стоят.

У Фикайо Томори мышечная травма, возможно, это последствия чрезмерного стремления набрать форму. Эта травма вывела его из строя дней на 10.

Каллум Хадсон-Одои получил схожую травму на тренировке, он не будет готов к матчу, хотя физически он в хорошей форме.

Лэмпард также прокомментировал переход в «Челси» форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Витсель высказался о своём будущем
Вчера, 16:21
Агент Шамара Николсона заявил, что его клиент счастлив в «Клермоне»
Вчера, 14:11
Ученик Гвардиолы среди фаворитов на увольнение. «Бёрнли» — главный претендент на вылет
Вчера, 13:31Максим Тарасов в блоге Командный духКомментарии2
Хоселу: «Моя цель — остаться в „Реале“»
15 ноября
Петржела: «В этом сезоне Лиги чемпионов „Зенит“ не вышел бы из группы»
10 ноября
Петржела: «Сборная Чехии не сыграет против России даже за 100 млн евро»
07 ноября
Сортировать
Все комментарии
Great Chris
Great Chris
20 июня 2020 в 09:04
    ДАША Д
    ДАША Д
    20 июня 2020 в 08:01
    Класс должен сказаться.
    shlomo
    shlomo
    20 июня 2020 в 07:55
    Отступать некуда....нужно биться...
    Сергей Эпоха
    Сергей Эпоха
    20 июня 2020 в 07:45
    Давай парни, покажите все что можете. Даже без Одои и Томори. Все по силам
    VAN ARM
    VAN ARM
    20 июня 2020 в 07:06
    не думаю что будет сложно))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     