Лэмпард: «Многое поставлено на кон в матче с „Астон Виллой“»

Наставник «Челси» поделился ожиданиями от матча 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Мы очень многое получаем от атмосферы на стадионе, подпитываемся ей, она повышает адреналин и заставляет бегать ещё усерднее. В этом красота АПЛ , но теперь нам придётся культивировать эту мотивацию в нас самих. Каждый игрок в отдельности и вся команда в целом должны проявить спортивный эгоизм. Они должны сами стремиться играть на высшем уровне.

В этом матче многое поставлено на кон. Предстоит много работы. Конкуренция за место в четвёрке АПЛ очень серьёзная. Мы тоже участвуем в этой борьбе. Мы должны показать себя с лучшей стороны, чтобы набрать достаточно очков и гарантировать себе место в четвёрке. Не менее напряжённая борьба идёт и в зоне вылета.

Это АПЛ . Тут каждый матч таит опасность, и мы полностью сфокусированы на тех задачах, которые перед нами стоят.

У Фикайо Томори мышечная травма, возможно, это последствия чрезмерного стремления набрать форму. Эта травма вывела его из строя дней на 10.

Каллум Хадсон-Одои получил схожую травму на тренировке, он не будет готов к матчу, хотя физически он в хорошей форме.