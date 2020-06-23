Денис Попов стал гостем программы «Вечерний Ургант»

17-летний вратарь «Ростова» стал гостем программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» и дал комментарий по матчу 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10). Голкипер был признан лучшим игроком встречи, несмотря на 10 пропущенных мячей.

– Денис, вы стали настоящим героем. Как изменилась ваша жизнь после того, как прозвучал финальный свисток матча?

– В первую очередь, наверное, популярность. До матча в инстаграме было 350 подписчиков, сейчас – уже около 40 тысяч.

– Это только начало! Как вы настраивались на этот матч? Что вы говорили друг другу, когда выходили на поле? Что вы ожидали от этого матча?

– Во-первых, мы друг друга поддерживали – без этого никак. Желали всем удачи, чтобы проявили себя на таком высоком уровне. Старались вообще не думать об этом. Но, естественно, все волновались. Хотели просто выйти и показать уровень. Доказать, что мы способны играть даже против таких футболистов, у которых за плечами большой опыт в Премьер-Лиге.

– Там опыт не только в Премьер-Лиге, но и в местах лишения свободы. Было хоть немножко страшно? Против вас выходят взрослые игроки.

– Страха не было, волнение было. Не вижу смысла бояться того, чем ты занимаешься, – своего любимого дела.

– Кто-то вас поздравлял из тех, кого мы все знаем?

– Написали много топовых вратарей Премьер-Лиги. Дмитрий Губерниев написал, Василий Уткин.

– Вы понимаете, что вы – главная знаменитость российского футбола прямо сейчас? Про вас пишут не только наши СМИ , но и зарубежные. Вы обладатель рекорда – у вас 15 сейвов за матч.

– Ну да. Как сказать, даже двух рекордов.

– Ой, да ну вы что! Я назвал основной рекорд. Другой рекорд пускай будет на совести защитников. Кто был вашим ориентиром в футболе? На кого из вратарей вы хотите быть похожим?

– Давно слежу за Давидом Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Вот он – мой кумир. Стараюсь на него равняться.

– Думаю, он про вас узнал благодаря этому матчу. Говорят, у вас есть какой-то специальный план – вы тренируетесь отбивать пенальти. Какая ваша система?

– Мне просто повезло. Заранее выбрал угол куда падать и решил прыгать именно туда.

– Говорили ли вы с кем-то из игроков «Сочи» после матча?

– Пару человек подошли, сказали: «Продолжай в том же духе, молодец, у тебя всё получится». Спасибо им за поддержку, для меня это многое значит.

– Давайте что-нибудь скажем хорошее и про игроков, которые играли с вами. Какой из 10 пропущенных вами голов – самый красивый?

– Самый красивый? Не знаю. Я матч не пересматривал. Я не очень доволен своей игрой, потому что пропустил 10 мячей. Да, я совершил 15 сейвов, но результат меня не удовлетворяет.

– Денис, у вас есть вся жизнь, чтобы этот результат улучшить. Если бы любой клуб на планете Земля предложил вам встать в ворота, какой бы вы выбрали?

– В ближайшее время вряд ли куда-то уйду. Хочу играть только за «Ростов» и защищать цвета этого клуба.