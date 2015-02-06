Лукин: «Прямых доказательств оскорблений Халка Матюниным нет»

06 февраля 2015, 15:42
Председатель комитета по этике РФС Владимир Лукин сообщил, что прямых доказательств оскорбления нападающего «Зенита» Халка со стороны арбитра Алексея Матюнина нет.

– Нет прямых доказательств свидетельства оскорблений по расовому признаку Халка со стороны Матюнина. Мы их не обнаружили. Не представляется возможным выяснить, что именно во время матча «Мордовия» – «Зенит» сказал главный арбитр в адрес Халка. Тем не менее на основании изложенных обеими сторонами позиций, а также с учетом других фактов и обстоятельств комитет признает, что во время матча произошел серьезный личностный конфликт между судьей и футболистом.

Комитет пришел к нескольким выводам: первое – рекомендовать коллегии футбольных арбитров предупредить Матюнина о необходимости строго соблюдать статус официального лица и не нарушать принципы честной игры и уважительного отношения к участникам соревнований; второе – напомнить Халку о том, что любые дискуссии с судьями во время соревнований не соответствует этическим нормам; третье – рекомендуем разработать и принять меры по созданию системы мониторинга словесных контактов арбитра и спортсменов. Только это даст возможность нам устанавливать, что произошло, кто прав и кто виноват.

Будет ли Матюнин извиняться перед Халком? За что? Судья показал желтую карточку за действие, не имевшее ничего общего с расизмом. Представьте ситуацию: полька говорит русской: «Ты урода». Русская обижается и требует извинений. А за что? «Урода» по-польски – красавица. Могу сказать, что Халк и Матюнин выразили удовлетворение принятым решением. Будут ли они извиняться перед другом – это они решат сами.

Обе стороны говорят, что у них было плохое взаимопонимание частично из-за проблем с языком. Халк английский знает плохо. Матюнин говорит, что он почти не знает английского, кроме основных терминов: «whistle», «free kick» и тому подобные. Тут другой вопрос: судьи, обслуживающие матчи такого высокого уровня, должны иметь багаж из хотя бы пары иностранных языков. Иначе такие ситуации будут возникать постоянно.
