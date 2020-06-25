В. Быстров: «Молодые игроки „Ростова“ запаздывают с развитием»

Тренер юношеской сборной России оценил игру «Ростова» в матче с «Сочи».

Попов? Парень молодец: отразил пенальти, отбил еще пару мячей. Но он сырой, ему не хватает мастерства – нет ни прыжка, ни уверенности. Надо работать, а не радоваться званию лучшего игрока матча.

Эти игроки «Ростова» еще слишком молоды и, на мой взгляд, запаздывают с развитием. В свое время мы, 17-летние ребята, уже играли с мужиками. Ростовчане же впервые в жизни увидели на поле профессиональных футболистов, многие из которых, как мне показалось, не особо хотели с ними играть, и после поражения 1:10 чему-то радовались в раздевалке. В наше время проиграй мы с таким счетом и позволь себе улыбнуться, нас отправили бы из команды далеко и надолго. Надо менять менталитет, воспитывать психологию победителей с самого раннего возраста. Парням из «Ростова» необходимо переосмыслить ситуацию, показывать себя в каждой тренировке, а не считать себя героями после такого разгромного поражения.