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В. Быстров: «Молодые игроки „Ростова“ запаздывают с развитием»

25 июня 2020, 08:20
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи10 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Тренер юношеской сборной России Владимир Быстров оценил игру «Ростова» в матче с «Сочи».

Попов? Парень молодец: отразил пенальти, отбил еще пару мячей. Но он сырой, ему не хватает мастерства – нет ни прыжка, ни уверенности. Надо работать, а не радоваться званию лучшего игрока матча.

Эти игроки «Ростова» еще слишком молоды и, на мой взгляд, запаздывают с развитием. В свое время мы, 17-летние ребята, уже играли с мужиками. Ростовчане же впервые в жизни увидели на поле профессиональных футболистов, многие из которых, как мне показалось, не особо хотели с ними играть, и после поражения 1:10 чему-то радовались в раздевалке. В наше время проиграй мы с таким счетом и позволь себе улыбнуться, нас отправили бы из команды далеко и надолго. Надо менять менталитет, воспитывать психологию победителей с самого раннего возраста. Парням из «Ростова» необходимо переосмыслить ситуацию, показывать себя в каждой тренировке, а не считать себя героями после такого разгромного поражения.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
25 июня 2020 в 13:36
Быстров и сам ещё не высох, чтобы сборной руководить.
pomor 445
pomor 445 ответ Трезвый повар (раскрыть)
25 июня 2020 в 13:34
Карпин не только не соблюдал медицинский регламент РФС в основной команде, так ещё и игроков молодёжки смешал с основным составом. Этот склочник и авантюрист подставил всех и теперь в излюбленной манере пытается разжечь скандал, чтобы уйти от ответственности за грубые нарушения карантина.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
25 июня 2020 в 13:04
И надо еще учесть, что парни три месяца не тренировались, т.е. физика у них была практически на нуле, потому и быстро подсели. Парней хватило на пол тайма, что неудивительно.
Groove000
Groove000
25 июня 2020 в 11:26
Не, ну Быстров-то вундеркинд прям, в 16-17 лет уже ЗМ и ЗБ имел. Ему лучше знать)
Великолепный
Великолепный
25 июня 2020 в 10:44, ред.
Вова, как же они могут запаздывать в развитии, если они ещё только в Академии Ростова?. У них всё ещё впереди. Молодежный состав, основной состав. Через ступени развития не прыгают. Знать вообще-то должен.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
25 июня 2020 в 10:09
По сравнению с детьми из развитых стран наши нарабатывают полноценных тренировочных часов раза в два меньше отсюда и общий уровень и запаздывание в развитии. Под полноценными я имею ввиду наличие нормальных полей, тренеров, мячей и т.п.
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам
25 июня 2020 в 10:04
Избавила нелёгкая Шаву и Денисова от этого.
ermak6848
ermak6848
25 июня 2020 в 09:57
Просто парни " перегорели " от волнения - такое бывает ( у самого такое было в далёкие 60-тые годы ) Геня Орлов на воротах стоял, а я бил мимо рамки...
112910415
112910415
25 июня 2020 в 09:46
наверное, устал от вопросов про ростовских парней ...
и в этот раз решил отвечать жестко ... избыточно жестко
makkie
makkie
25 июня 2020 в 09:37
Еще один в лесу родился 😂
Похоже, Ротенберг врубил агит-махину по оправдыванию победы Сочи: Карнаухов, Быстров... кто следующий?
Аксинья
Аксинья ответ Трезвый повар (раскрыть)
25 июня 2020 в 09:10, ред.
Да всё Вовочка прекрасно знает и на Ростовских сайтах были его темы в поддержку юных ростовчан...Ну а тут просто ему захотелось проявить себя в роли эксперта-демагога, в последнее время это модно и развилось их предостаточно...
Трезвый повар
Трезвый повар
25 июня 2020 в 09:06
Быстров не совсем понял сложившуюся ситуацию
С Сочи играл даже не молодёжный состав Ростова. В молодёжке есть 18 летние парни которые уже готовы играть на профессиональном уровне. Но молодёжный состав ушёл на карантин вместе с основным составом. И в этом матче играли обычные парни из спортивной школы, которые ни разу не играли на взрослом уровне и последний раз они были на тренировке в марте
LOpp
LOpp
25 июня 2020 в 09:04
«Молодые игроки „Ростова“ запаздывают с развитием», сказал бывший футболист Ливерпуля и Баварии, трехкратный обладатель Золотого мяча Володя Быстров.
vovinho11
vovinho11
25 июня 2020 в 08:55
Команда ровесников 17летних против взрослой команды. Когда один, ну или три 17летних это ничего, а когда вся команда... Разницу вообще не чует. Поп...деть мастер
STVA 1
STVA 1
25 июня 2020 в 08:53, ред.
ЭксперД))
Аксинья
Аксинья ответ ДСА (раскрыть)
25 июня 2020 в 08:49
Куда им до суперзвезды Заболотного...
Кот- Бегемот
Кот- Бегемот
25 июня 2020 в 08:47
Ещё пара таких матчей м возмужают. )))
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам
25 июня 2020 в 08:45
По щам отхватили. Теперь у кого психика не надломилась, то заиграют.
ДСА
ДСА
25 июня 2020 в 08:42
Суперигроком из них никто не станет.
Аксинья
Аксинья
25 июня 2020 в 08:27, ред.
Если тебя выпустили на поле в 17 лет в окружении опытных дядек то это еще не значит что играл молодёжный состав...Ну а пацаны они себя особо героями и не считают - просто взрослые дяди делают на них своё шоу для поднятия рейтинга передач...Не думаю что Денис Попов прибежал к Ивану Урганту с просьбой показать его в своей передаче, скорее всё было с точностью наоборот...
VAN ARM
VAN ARM
25 июня 2020 в 08:26
что то ты быстрый путаешь или с памятью проблемы))) две больших разницы когда один в 17 попадает к мужикам и играет . а ты понтуешся)))
izrafel
izrafel
25 июня 2020 в 08:21
Умничать Володя умеет...
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