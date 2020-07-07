Агент Гаича: «Переход в Россию будет хорошим шагом для Адольфо»

Матиас Фавано, являющийся агентом нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича, прокомментировал переговоры между аргентинским клубом и ЦСКА.
Отказал ли «Сан-Лоренсо» в трансфере? Да, но это только первое предложение. Идут переговоры. ЦСКА — это интересный клуб, как в России, так и в Европе. Правда ли, что «Сан-Лоренсо» отказался от предложения в 8 миллионов евро от ЦСКА? Да, это правда.
Согласен ли футболист перейти в Россию? Да, это будет хорошим шагом для Адольфо, он хочет показать себя в Европе. Мы видим позитивные шансы, чтобы перейти в ЦСКА.
Следим за результатами событий.
Следим за результатами событий.