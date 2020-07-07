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Агент Гаича: «Переход в Россию будет хорошим шагом для Адольфо»

07 июля 2020, 18:26

Матиас Фавано, являющийся агентом нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича, прокомментировал переговоры между аргентинским клубом и ЦСКА.

Отказал ли «Сан-Лоренсо» в трансфере? Да, но это только первое предложение. Идут переговоры. ЦСКА — это интересный клуб, как в России, так и в Европе. Правда ли, что «Сан-Лоренсо» отказался от предложения в 8 миллионов евро от ЦСКА? Да, это правда.

Согласен ли футболист перейти в Россию? Да, это будет хорошим шагом для Адольфо, он хочет показать себя в Европе. Мы видим позитивные шансы, чтобы перейти в ЦСКА.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 20:52
С таким именем тяжело ему придется
oFANATo
oFANATo
07 июля в 19:25
В Сан-Лоренсо хотят 10 млн.евро. переговоры продолжаются.
Следим за результатами событий.
Шишанутый
Шишанутый
07 июля в 19:23
С таким именем в Росию самое то пусть еще усы щеточкой отрастит!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
07 июля в 19:03
Гаич в Сан-Лоренсо выходит со скамейки, так что 8 вполне адекватная цена, ну может 10 - все таки игрок молодёжки Аргентины.
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 19:01
за эти деньги точно не купят))) гинер так не делает))
RIR68
RIR68 ответ cska vperiod (раскрыть)
07 июля в 18:56
или не попадёт. давно не помню трансферов о которых знают все и ведутся открытые переговоры.
ssmith589
ssmith589
07 июля в 18:51
Адольфо, не слушай их! Прошлые переходы в Россию для Адольфо плохо кончались.
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 18:44
В ЦСКА точно не пропадёт.
Арбалет
Арбалет
07 июля в 18:37
Поиграет с Чаловым пару матчей и захочет обратно домой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 18:27
Вполне может быть...
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