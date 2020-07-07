Агент Гаича: «Переход в Россию будет хорошим шагом для Адольфо»

Матиас Фавано, являющийся агентом нападающего «Сан-Лоренсо» , прокомментировал переговоры между аргентинским клубом и ЦСКА .

Отказал ли «Сан-Лоренсо» в трансфере? Да, но это только первое предложение. Идут переговоры. ЦСКА — это интересный клуб, как в России, так и в Европе. Правда ли, что «Сан-Лоренсо» отказался от предложения в 8 миллионов евро от ЦСКА ? Да, это правда.