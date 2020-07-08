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Прядкин назвал историческим досрочное чемпионство «Зенита»

08 июля 2020, 13:19

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона России является историческим по нескольким причинам.

Поздравляю болельщиков, руководство, игроков и тренерский штаб «Зенита» с завоеванием шестого чемпионства в РПЛ! «Зенит» выигрывает титул второй год подряд, и приятно видеть, как развивается команда. Защитить чемпионство всегда сложнее, но главному тренеру Сергею Семаку удалось мотивировать команду и раскрыть потенциал игроков. В этот непростой сезон, прервавшийся из-за пандемии коронавируса, «Зенит» не растерял преимущества, выступил стабильно и показал яркую игру.

Это чемпионство историческое по нескольким причинам. Еще никто не выигрывал золотые медали так рано — в 26-м туре. В матче с прямым конкурентом «Краснодаром» «Зенит» показал уверенную игру, встреча получилась по-настоящему чемпионской. Несмотря на поражение краснодарцев, хочу отметить, что матчи этих клубов получаются яркими, эмоциональными, привлекают зарубежную аудиторию — это противостояние уже воспринимается как новая классика российского футбола.

«Зенит» станет первым обладателем нашего нового трофея. Уверен, все чемпионы и болельщики оценят его красоту. Хочу обратиться ко всем футбольным болельщикам: несмотря на определение чемпиона РПЛ, впереди еще множество интересных матчей, борьба за еврокубковые места, полуфиналы и финал Кубка России. Концовка сезона будет непредсказуемой и захватывающей.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 17:10
Наконец мы тебя "запятнали","неуловимый ДЖО"!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 14:19, ред.
Зенит лучший, а впереди ещё борьба за медали и КР. Этот чемпионат получается на редкость упорным по плотности результатов. Команда может попасть как в еврокубки, так и в ФНЛ. Концовка будет огонь.
Хочу пожелать честной бескомпромиссной борьбы без судейского произвола. Пусть победит сильнейший...
Павел Амурский
Павел Амурский ответ mihaluch (раскрыть)
08 июля в 14:06
Жаль, что сравнить не с кем будет.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 13:50
На Лиге Чемпионов увидим какой чемпион.
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 июля в 13:34
Трудоустройство Цорна под килограмм попкорна....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Footbolista (раскрыть)
08 июля в 13:31
1. Идентификация Цорна
2. Превосходство Цорна
3. Ультиматум Цорна
4. Эволюция Цорна

Новая 5-я часть франшизы....
5.Трудоустройство Цорна......
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
08 июля в 13:27
Прядкин больше печется о своем сынишке, опустившим спартак.
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 июля в 13:25
Борна)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 13:23
Цорна в Зенит ????
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