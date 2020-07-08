Прядкин назвал историческим досрочное чемпионство «Зенита»

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона России является историческим по нескольким причинам.
Поздравляю болельщиков, руководство, игроков и тренерский штаб «Зенита» с завоеванием шестого чемпионства в РПЛ! «Зенит» выигрывает титул второй год подряд, и приятно видеть, как развивается команда. Защитить чемпионство всегда сложнее, но главному тренеру Сергею Семаку удалось мотивировать команду и раскрыть потенциал игроков. В этот непростой сезон, прервавшийся из-за пандемии коронавируса, «Зенит» не растерял преимущества, выступил стабильно и показал яркую игру.
Это чемпионство историческое по нескольким причинам. Еще никто не выигрывал золотые медали так рано — в 26-м туре. В матче с прямым конкурентом «Краснодаром» «Зенит» показал уверенную игру, встреча получилась по-настоящему чемпионской. Несмотря на поражение краснодарцев, хочу отметить, что матчи этих клубов получаются яркими, эмоциональными, привлекают зарубежную аудиторию — это противостояние уже воспринимается как новая классика российского футбола.
«Зенит» станет первым обладателем нашего нового трофея. Уверен, все чемпионы и болельщики оценят его красоту. Хочу обратиться ко всем футбольным болельщикам: несмотря на определение чемпиона РПЛ, впереди еще множество интересных матчей, борьба за еврокубковые места, полуфиналы и финал Кубка России. Концовка сезона будет непредсказуемой и захватывающей.
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