Маринато Гильерме. От «ошибки селекции» «Локо» до первого номера в сборной России

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сегодня, 05:30

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях «Локомотива». На очереди действующий голкипер «железнодорожников» Гильерме.

Гильерме Алвим Маринато — бразилец, который вряд ли мечтал в детстве, что станет гражданином России и будет защищать ворота своей новой родины. Но так уж сложилось, что Goleiro, как называют в самой большой стране Южной Америки вратарей, связал свою жизнь с Россией. В 2015 году он стал гражданином Российской Федерации и, будучи незаигранным за бразильскую сборную, получил возможность выступать за национальную команду нашей страны.

И хотя уже на протяжении более десятка лет Маринато входит в число сильнейших вратарей нашего чемпионата, ещё два года назад его шансы заиграть в сборной страны были невелики. Игорь Акинфеев ещё не говорил о своём уходе из сборной, а зенитовец Андрей Лунёв за последний год утвердился в роли второго голкипера. Но Игорь решил сосредоточиться на клубной карьере, а Лунёв получил травму в игре за «Зенит». Так у Гильерме появилась возможность проявить себя, которой он и воспользовался. Блестящая игра во встречах со шведами и турками сделала вратаря «Локомотива» едва ли фаворитом в споре лучших стражей ворот нашей страны.

У бразильца прекрасные природные данные. Рост метр девяносто пять, атлетическое сложение, крепкие ноги и длинные руки. Гильерме прекрасно действует на линии ворот, а в игре на выходах он, наверное, лучший в Российской Премьер-Лиге. Пригодились навыки игры в футзал — умение выходить победителем в ближнем бою. Занятия капоэйрой (вид единоборств) же сделали бразильца более гибким и пластичным. И нет ничего удивительного в том, что Гильерме уже десять лет практически бессменно защищает ворота «Локомотива».

А ведь когда-то его считали ошибкой селекции, даром, что приезду футболиста в Россию способствовал замечательный вратарь «Локомотива» и российской сборной Руслан Нигматуллин. Гильерме приехал в Москву осенью 2007 и оказался в глубоком резерве. «Железнодорожники» обладали целым набором вратарей — Марек Чех, Иван Пелиццоли, Иван Левенец, Алексей Поляков, Антон Коченков, 21-летний бразилец был далеко не первым в этом списке. А потом и травма крестообразной связки надолго выбила его из обоймы.

О существовании Гильерме, не сыгравшего за основной состав ни одной встречи, стали забывать. Руководство даже хотело отчислить бесперспективного на их взгляд игрока. Но летом 2009 «Локомотив» возглавил Юрий Сёмин. Он то и рискнул доверить место в стартовом составе бразильцу. И с тех пор, если здоровье позволяет, то именно Гильерме стоит на страже ворот «железнодорожников». Точнее, не стоит, а играет.

Здоровье подвело русского goleiro в 2013 году. Снова порвались «кресты». К счастью, операция прошла успешно, Гильерме восстановился и с тех пор играет почти постоянно. С возрастом он стал опытнее и мастеровитее. Кроме того, бразилец овладел русским языком, что помогает ему свободно общаться с товарищами по команде и руководить ими на поле.

Сборная России оставалась одной из немногих в Европе, не прибегавших к натурализации зарубежных футболистов. Более того, в нашем обществе существовало отрицательное отношение к подобной практике. Основной довод — неужели в такой большой стране не найдётся два десятка футболистов, способных играть в сборной. И довод номер два — кому нужна национальная команда, составленная из чужеземцев. Но этот лёд был растоплен. В первую очередь земляком Гильерме, защитником ЦСКА Марио Фернандесом, одним из героев недавно завершившегося чемпионата мира. Ведь речь идёт не о массовой постановке «под ружьё» иностранных игроков, а о точечном усилении проблемных позиций.

Гильерме дебютировал в сборной России раньше Фернандеса, — в марте 2016 года он сыграл 45 минут в товарищеском матче против сборной Литвы, который наша команда выиграла 3:0. Потом в июне того же года он сыграл с чехами. Россияне уступили 1:2, а наш вратарь сыграл не лучшим образом. Но с кем не бывает. С тех пор натурализованный бразилец находился в обойме сборной — входил в заявку на Евро-2016 и Кубок Конфедераций-2017, но на поле не появлялся. Он также числился в расширенном составе нашей команды для участия в чемпионате мира, но в окончательный вариант заявки не вошёл.

Вратарь «Локомотива» отыграл почти во всех матчах отборочного турнира предстоящего чемпионата Европы. В большинстве встреч смотрелся хорошо. Но были и две игры с командой Бельгии, в которых наши уступили 1:3 и 1:4, а также нелепый мяч, пропущенный от шотландцев. Станислав Черчесов продолжает доверять голкиперу «Локомотива», но с ним согласны не все. Кто-то недоволен ошибками Гильерме в перечисленных встречах, другим не нравится то, что наш вратарь сборной родился в Бразилии. Но как ни раз подчёркивал Станислав Саламович, Гильерме сейчас первый номер национальной команды. И если б чемпионат Европы состоялся в намеченный срок, то таким бы он оставался и в решающей стадии турнира. У Александра Максименко и Матвея Сафонова есть год, чтобы доказать, что они сильнее. У Игоря Акинфеева такой же срок, чтобы вернуться, а у Андрея Лунёва — стать первым вратарём. Но на данный момент, Гильерме — основной голкипер национальной сборной. Нравится это кому-то, или нет. Черчесов сам с усами, он знает, что делать.

В «Локомотиве» же позиции Гильерме незыблемы. Это при наличии Антона Коченкова и Никиты Медведева. И, наверное, останутся таковыми до тех пор, пока он выступает за «железнодорожников». Ему доверял Юрий Сёмин, ему продолжает доверять Марко Николич. У Гильерме были предложения от других команд, в том числе и от зарубежных. Но он несколько раз продлевал контракт со своим клубом, в воротах которого провёл более 250 матчей, из них сотню на ноль. По словам самого голкипера он хотел бы провести всю карьеру в «Локомотиве». Вратарь пока не знает, возвратится ли после в Бразилию. Возможно, что семья Маринато Гильерме – его жена Рафаэле и дочери Мария Фернанда и София – будут жить на две страны.



Источник: natroix.ru