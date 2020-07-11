Тимощук — о победе «Зенита» в РПЛ: «Не бывает лёгкого чемпионства»

Тренер «Зенита» рассказал о трудностях в команде в нынешнем сезоне.

Не то чтобы сомнения, но в какие-то моменты возрастала напряженность. Чемпионская гонка — дело непростое. По ходу бывают и взлеты, и падения. Сложно припомнить, чтобы какая-то команда РПЛ прошла весь турнир на одном дыхании. Когда «Зенит» слегка притормаживал, тренерский штаб не паниковал. Мы пытались проанализировать ситуацию и найти правильный выход. Прошлогодний чемпионский сезон многое дал игрокам и тренерам, а в нынешнем мы сумели правильно использовать накопленный опыт.

После матча в Краснодаре Сергей Богданович Семак сразу же расставил все точки над «i» в телевизионном флэш-интервью. Не бывает легкого чемпионства. Просто не все видят, сколько усилий, труда и нервов было затрачено. Со стороны казалось, что победы даются нам легко, но «Зенит» не миновали и травмы, и спады в игре. Многие проблемы не выносились на обсуждение широкой публики, а решались внутри команды. Как раз это и помогло стать чемпионами. Хотя даже отсутствие болельщиков сказывалось. «Зенит» ведь привык в каждом матче ощущать поддержку своих фанатов!