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Тимощук — о победе «Зенита» в РПЛ: «Не бывает лёгкого чемпионства»

11 июля 2020, 11:19

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о трудностях в команде в нынешнем сезоне.

Не то чтобы сомнения, но в какие-то моменты возрастала напряженность. Чемпионская гонка — дело непростое. По ходу бывают и взлеты, и падения. Сложно припомнить, чтобы какая-то команда РПЛ прошла весь турнир на одном дыхании. Когда «Зенит» слегка притормаживал, тренерский штаб не паниковал. Мы пытались проанализировать ситуацию и найти правильный выход. Прошлогодний чемпионский сезон многое дал игрокам и тренерам, а в нынешнем мы сумели правильно использовать накопленный опыт.

После матча в Краснодаре Сергей Богданович Семак сразу же расставил все точки над «i» в телевизионном флэш-интервью. Не бывает легкого чемпионства. Просто не все видят, сколько усилий, труда и нервов было затрачено. Со стороны казалось, что победы даются нам легко, но «Зенит» не миновали и травмы, и спады в игре. Многие проблемы не выносились на обсуждение широкой публики, а решались внутри команды. Как раз это и помогло стать чемпионами. Хотя даже отсутствие болельщиков сказывалось. «Зенит» ведь привык в каждом матче ощущать поддержку своих фанатов!

Ранее «Зенит» опубликовал чемпионский перформанс болельщиков команды. 

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Все комментарии
yk2ru
yk2ru
11 июля в 15:09, ред.
Нелегко сделать клуб с Невы чемпионами, бабла ведь потратить нужно как на космос. От космоса хоть какая польза, а тут лишь удовлетворение амбиций неких дядей за налоги всего народа страны.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 июля в 14:35
Манчини с Луческу приезжали зарабатывать в Зенит а не работать,а Семак пришол именно работать а не только зарабатывать,такой человек и нужен был команде,поэтому болелы и были за назначения Семака когда выбирали или его или опять Иностранца,и не ошиблись...
Aлябьев
Aлябьев
11 июля в 12:18
Бывают слабые соперники.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 12:09, ред.
В Зените с приходом Семака наладилась обстановка внутри команды, игроки стали единым коллективом. При Луческу и Манчини были те же люди (причём при итальянце вдвое больше нынешнего состава), а игры не было. Семак тщательно перебрал весь состав, по зёрнышку отобрав нужное и пристроив тех, кто не попадал в его схемы.
Из оставшихся он создал коллектив, который с полувзгляда понимает друг друга, наладил психологическую обстановку. Теперь нужно лишь точечное усиление под ЛЧ и продолжать работу. У Зенита всё получится!...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 12:02
Да кто бы сомневался.
Brigar
Brigar
11 июля в 11:23
Бывают, у спартака в 90-е годы, там и напрягаться не нужно было.
Evkora
Evkora
11 июля в 11:21
Правду сказал тренер.
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