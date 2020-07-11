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Юран: «Газизов доказал свой уровень в „Уфе“, но в „Спартаке“ задачи другие»

11 июля 2020, 10:23

Бывший игрок и тренер «Спартака» Сергей Юран прокомментировал назначение Шамиля Газизова новым гендиректором клуба. 

В «Уфе» он доказал свой уровень. Из самого низа довел клуб до Премьер-Лиги, при этом не имея высокого бюджета. Да еще и команда попадала в еврокубки, где едва не дошла до группового этапа Лиги Европы. Но одно дело – «Уфа», а другое – «Спартак».

В Башкирии задачей было не вылететь в ФНЛ, по возможности бороться за 9-10-е место. А получится шестое – это вообще прыжок выше головы.

А в «Спартаке» все-таки задачи другие. И уровень футболистов должен быть другой. Насколько сам Газизов готов работать в таких условиях – только практика покажет. В «Спартаке» совершенно другое давление со стороны прессы, телевидения. 

Право на ошибку придется минимизировать, чтобы не было большой критики. Пока мы не знаем, насколько новый гендиректор к этому готов.

Также Юран высказался о проблемах «Локомотива». 

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Насмешник
Насмешник
11 июля в 13:12
уже сливать начали
dalex83
dalex83 ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
11 июля в 12:41
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    11 июля в 11:13
    Задачи во всех клубах одинаковые - завоевывать трофеи
    Эльмот
    Эльмот
    11 июля в 11:12
    Уфа стремится в еврокубки, спартак в пердив, задачи разные.
    ДАША Д
    ДАША Д
    11 июля в 10:56
    Он и там докажет.
    cska vperiod
    cska vperiod
    11 июля в 10:34
    Газизов пробудет в спартаке максимум полгода.
    shlomo
    shlomo
    11 июля в 10:32
    Ничто не вечно... Не заладится у Газизова а чемпионате...(про международный уровень пока даже и не говорю) и забудут про все заслуги... У нас принято требовать результат нагора сразу...а тут пока все как в.....Нормальные дела делаются неспеша и в тишине.... А тут чуть что - на каждом углу орут про Спартак и требуют то одно то другое...
    Svartalfheim
    Svartalfheim
    11 июля в 10:25
    В Уфе уровень выше.
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    11 июля в 10:24
    Любят в Спартак подобрать что плохо лежит.
    Stilannt
    Stilannt
    11 июля в 10:24
    В спартаке его сожрут мигом.
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