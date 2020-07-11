Юран: «Газизов доказал свой уровень в „Уфе“, но в „Спартаке“ задачи другие»

Бывший игрок и тренер «Спартака» прокомментировал назначение Шамиля Газизова новым гендиректором клуба.

В «Уфе» он доказал свой уровень. Из самого низа довел клуб до Премьер-Лиги, при этом не имея высокого бюджета. Да еще и команда попадала в еврокубки, где едва не дошла до группового этапа Лиги Европы. Но одно дело – «Уфа», а другое – «Спартак».

В Башкирии задачей было не вылететь в ФНЛ , по возможности бороться за 9-10-е место. А получится шестое – это вообще прыжок выше головы.

А в «Спартаке» все-таки задачи другие. И уровень футболистов должен быть другой. Насколько сам Газизов готов работать в таких условиях – только практика покажет. В «Спартаке» совершенно другое давление со стороны прессы, телевидения.

Право на ошибку придется минимизировать, чтобы не было большой критики. Пока мы не знаем, насколько новый гендиректор к этому готов.