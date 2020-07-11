Кавазашвили: «Ошибка Цорна в том, что он вообще пошёл работать в „Спартак“»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о причинах неудач Томаса Цорна на посту генерального директора московского клуба.
Первая ошибка его заключается в том, что он вообще пошел в московский «Спартак». Он был агентом по продаже игроков, а пришел во всемирно известный клуб. Здесь не так легко можно принимать решения, и приглашать надо не посредственных игроков и тренеров, а только классных футболистов-легионеров. Классных, еще раз хочу подчеркнуть. И тренера сюда надо приглашать классного. Нет своих, русских тренеров, что ли? Полно. Но им не доверяют.
Цорн долго жил за границей, и он знает нашу систему только понаслышке. Когда он пригласил Шюррле в команду за большие деньги, я был удивлен. Да, Шюррле был чемпионом мира в составе сборной Германии, но он же давно не играет. Я боялся, что через 20 минут после того, как его выпустили в стартовом составе, бедный парень умрет. Он физически абсолютно не готов. И вообще, как «Спартак», который хочет забивать голы, может играть без нападающего? Я не понимаю этого. Всех нападающих они продали или отдали. А вместо четырех легионеров лучше купить одного-двоих подороже, которые подойдут «Спартаку» по стилю. Ведь у команды свой стиль.
И Тедеско зря позвали? Зря. Приглашаем посредственных тренеров, генеральных директоров. И сейчас вряд ли они смогут подняться, особенно после такой игры с «Локомотивом».
19.01.2020 года он попросил ему продлить ВИП и ему продлили.
spartach n1
19.01.2020, 20:17, редактировал 19.01.2020, 20:22
И мне,и мне на пару,тройку лет вип продлите пжлст,-Спасибо !
Не получается хештег вставлять,мозгов не хватает ;)
А во получилось )
Аpбитр
19.01.2020, 20:50
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
Продлили.
31.01.2020 снего сняли вип за многократные нарушения.
unoejk
31.01.2020, 03:43
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
Добрый день. Сняли за нарушение и троллинг. Выдавался за положительную активность ведь.
Ещё у вас 140+ банов. Не знаю как так вышло: 100 бан у нас юбилейный, он выдаётся перманентно. Пока просто сняли вип.
Через какое то время он опять обратился с просьбой и ему вернули ВИП.
spartach n1
30.06.2020, 06:48
Всех приветствую !
Уж полгода как в завязке,по моему даже желтых не получал,не пора ли вернуть вип одному из заслуженных ветеранов соккера,т.е. мне ?
Аpбитр
30.06.2020, 15:31
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
Добрый день. Одобрили.
Но не забывайте, что vip могут снять за нарушение.
vip
У меня возникает вопрос за, что вернули ВИП? Как я понимаю, что если у пользователя больше 5000 комментариев и он не нарушает правила, то ему могут дать ВИП, но наверное если его лишили, то надо опять набрать опять эти 5000 или уже заработать в конкурсе. А так получается, что как с промкой, если некоторое время не нарушаю, то всё возвращается. Как то не справедливо. Тем более, что за последние месяцы данный пользователь появлялся всего несколько раз. Разве это исправления? И троллинг продолжается с кртинками.
19.01.2020 года он попросил ему продлить ВИП и ему продлили.
spartach n1
19.01.2020, 20:17, редактировал 19.01.2020, 20:22
И мне,и мне на пару,тройку лет вип продлите пжлст,-Спасибо !
Не получается хештег вставлять,мозгов не хватает ;)
А во получилось )
Аpбитр
19.01.2020, 20:50
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
Продлили.
31.01.2020 снего сняли вип за многократные нарушения.
unoejk
31.01.2020, 03:43
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
Добрый день. Сняли за нарушение и троллинг. Выдавался за положительную активность ведь.
Ещё у вас 140+ банов. Не знаю как так вышло: 100 бан у нас юбилейный, он выдаётся перманентно. Пока просто сняли вип.
Через какое то время он опять обратился с просьбой и ему вернули ВИП.
spartach n1
30.06.2020, 06:48
Всех приветствую !
Уж полгода как в завязке,по моему даже желтых не получал,не пора ли вернуть вип одному из заслуженных ветеранов соккера,т.е. мне ?
Аpбитр
30.06.2020, 15:31
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
Добрый день. Одобрили.
Но не забывайте, что vip могут снять за нарушение.
vip
У меня возникает вопрос за, что вернули ВИП? Как я понимаю, что если у пользователя больше 5000 комментариев и он не нарушает правила, то ему могут дать ВИП, но наверное если его лишили, то надо опять набрать опять эти 5000 или уже заработать в конкурсе. А так получается, что как с промкой, если некоторое время не нарушаю, то всё возвращается. Как то не справедливо. Тем более, что за последние месяцы данный пользователь появлялся всего несколько раз. Разве это исправления? И троллинг продолжается с кртинками.
Цорн как раз никакой ошибки не делал, он всё правильно сделал. Он срубил бабла как наверное за всю свою жизнь не заработает. Столько покупок, столько миллионов потрачено на игроков, которым цена три копейки, да они даже за Спартак 2 не играли!
Пока многие спартачи не поумнеют, так и будут кричать про ошибки и заговор на потеху всей страны!!!
Цорн как раз никакой ошибки не делал, он всё правильно сделал. Он срубил бабла как наверное за всю свою жизнь не заработает. Столько покупок, столько миллионов потрачено на игроков, которым цена три копейки, да они даже за Спартак 2 не играли!
Пока многие спартачи не поумнеют, так и будут кричать про ошибки и заговор на потеху всей страны!!!
Дай бог чтоб в Спам пришёл нормальный ХОЗЯИН и на вёл порядок . От этого выиграет только весь наш футбол. Да и в Локо нужно тоже минять самодуров. Хотя их сейчас по моему в каждом клубе как грязи.
Дай бог чтоб в Спам пришёл нормальный ХОЗЯИН и на вёл порядок . От этого выиграет только весь наш футбол. Да и в Локо нужно тоже минять самодуров. Хотя их сейчас по моему в каждом клубе как грязи.
Все опять повторится сначала!!! ( Ваншенкин. "Я люблю тебя жизнь")
Все опять повторится сначала!!! ( Ваншенкин. "Я люблю тебя жизнь")