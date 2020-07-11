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Кавазашвили: «Ошибка Цорна в том, что он вообще пошёл работать в „Спартак“»

11 июля 2020, 10:39

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о причинах неудач Томаса Цорна на посту генерального директора московского клуба.

Первая ошибка его заключается в том, что он вообще пошел в московский «Спартак». Он был агентом по продаже игроков, а пришел во всемирно известный клуб. Здесь не так легко можно принимать решения, и приглашать надо не посредственных игроков и тренеров, а только классных футболистов-легионеров. Классных, еще раз хочу подчеркнуть. И тренера сюда надо приглашать классного. Нет своих, русских тренеров, что ли? Полно. Но им не доверяют.

Цорн долго жил за границей, и он знает нашу систему только понаслышке. Когда он пригласил Шюррле в команду за большие деньги, я был удивлен. Да, Шюррле был чемпионом мира в составе сборной Германии, но он же давно не играет. Я боялся, что через 20 минут после того, как его выпустили в стартовом составе, бедный парень умрет. Он физически абсолютно не готов. И вообще, как «Спартак», который хочет забивать голы, может играть без нападающего? Я не понимаю этого. Всех нападающих они продали или отдали. А вместо четырех легионеров лучше купить одного-двоих подороже, которые подойдут «Спартаку» по стилю. Ведь у команды свой стиль.

И Тедеско зря позвали? Зря. Приглашаем посредственных тренеров, генеральных директоров. И сейчас вряд ли они смогут подняться, особенно после такой игры с «Локомотивом».

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Тага Дага
Тага Дага ответ andrefino13 (раскрыть)
11 июля в 20:06
Их нет просто нет...одни марадеры...лучший клуб России -это Спартак. ...остальным очень далеко. ...
andrefino13
andrefino13 ответ Тага Дага (раскрыть)
11 июля в 20:01
Их немало, они работают в лучших клубах России....
Вова Туземец
Вова Туземец ответ Байкал-38 (раскрыть)
11 июля в 19:30
Тоже интерес появился. Как это так? Вместо перманента ему снова Вип дают?
рже
рже
11 июля в 16:57
Все кто связал себя со Спартаком сделал ошибку!!!!!!!!!!!!
Верг
Верг ответ spartach n1 (раскрыть)
11 июля в 16:55
Там справа должна быть надпись: "спартак душат судьи", - любимая фраза любого спартаковского тренера после романцева
Тага Дага
Тага Дага
11 июля в 16:52
В лучшем клубе России, должны работать лучшие люди....ну этих лучших тоже мало.
доктоР7
доктоР7
11 июля в 16:17
Федуна оставтье до конца моей грешной жизни.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
11 июля в 16:16
Да, кстати посмотрел ради интереса и не понял почему ему опять по просьбе вернули ВИП!
19.01.2020 года он попросил ему продлить ВИП и ему продлили.


spartach n1
19.01.2020, 20:17, редактировал 19.01.2020, 20:22
И мне,и мне на пару,тройку лет вип продлите пжлст,-Спасибо !
Не получается хештег вставлять,мозгов не хватает ;)
А во получилось )

Аpбитр
19.01.2020, 20:50
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
Продлили.

31.01.2020 снего сняли вип за многократные нарушения.


unoejk
31.01.2020, 03:43
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
Добрый день. Сняли за нарушение и троллинг. Выдавался за положительную активность ведь.

Ещё у вас 140+ банов. Не знаю как так вышло: 100 бан у нас юбилейный, он выдаётся перманентно. Пока просто сняли вип.

Через какое то время он опять обратился с просьбой и ему вернули ВИП.
spartach n1
30.06.2020, 06:48
Всех приветствую !
Уж полгода как в завязке,по моему даже желтых не получал,не пора ли вернуть вип одному из заслуженных ветеранов соккера,т.е. мне ?



Аpбитр
30.06.2020, 15:31
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
Добрый день. Одобрили.
Но не забывайте, что vip могут снять за нарушение.
vip

У меня возникает вопрос за, что вернули ВИП? Как я понимаю, что если у пользователя больше 5000 комментариев и он не нарушает правила, то ему могут дать ВИП, но наверное если его лишили, то надо опять набрать опять эти 5000 или уже заработать в конкурсе. А так получается, что как с промкой, если некоторое время не нарушаю, то всё возвращается. Как то не справедливо. Тем более, что за последние месяцы данный пользователь появлялся всего несколько раз. Разве это исправления? И троллинг продолжается с кртинками.
Багров-брат
Багров-брат
11 июля в 16:12
Больше всего насмешило, "ведь у команды свой стиль". Видимо спартаковский аксакал игру своей команды видел последний раз лет 20 назад...)))
youtomee
youtomee
11 июля в 16:09
А зачем классным игрокам и тренерам Спартак? ну только если денег заработать перед выходом на пенсию, а так ты их сюда не притащишь, ну или предлагать в 2 раза больше, чем они в европе получают, остальным этот "всемирно известный клуб" нахрен не сдался
Литейный 4
Литейный 4 ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
11 июля в 15:57
Всех распустить, а Спартак на очищение в низший дивизион. Тогда ихи многие зауважают.гыгыгы
Вова Туземец
Вова Туземец
11 июля в 15:42
Ошибка Спартака, что всякий сброд допускают до управления. Так ещё лет 15 никаких трофеев не увидят.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик ответ spartach n1 (раскрыть)
11 июля в 15:40
Никак снова выпросил випку, что стал появляться?
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
11 июля в 15:39
Ну и насмешил Кавазашвил в части мирового клуба. ))))
Wolf77785
Wolf77785 ответ spartach n1 (раскрыть)
11 июля в 15:15
    Байкал-38
    Байкал-38
    11 июля в 15:13
    Кавазаршвили уже почтенный человек, как говориться жизнь прожил, но так ничего в жизни и не понял.
    Цорн как раз никакой ошибки не делал, он всё правильно сделал. Он срубил бабла как наверное за всю свою жизнь не заработает. Столько покупок, столько миллионов потрачено на игроков, которым цена три копейки, да они даже за Спартак 2 не играли!
    Пока многие спартачи не поумнеют, так и будут кричать про ошибки и заговор на потеху всей страны!!!
    cska1948
    cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    11 июля в 15:12
    Почему в СпаМе текучка большая? Да потому, что Федун работает по системе "ПУТАЙ - ПУТАЙ"! А при такой системе никто надолго задержаться не может.
    BDA8181
    BDA8181
    11 июля в 14:57, ред.
    Федуну нужно продавать Спам и покупать в Италий клуб или в Испаний. Там полно таких как он самодуров)) Честно,обидно за Спам. Бесков земля ему пухом перевернулся уже раз сто от таких как Романцев,Червиченко,Федун...
    Дай бог чтоб в Спам пришёл нормальный ХОЗЯИН и на вёл порядок . От этого выиграет только весь наш футбол. Да и в Локо нужно тоже минять самодуров. Хотя их сейчас по моему в каждом клубе как грязи.
    spartach n1
    spartach n1
    11 июля в 14:54
    Верг
    Верг
    11 июля в 14:42, ред.
    Ошибка в том что спартак взял на должность ген дира футбольного агента из германии, а ну Анзор все и озвучил
    мангo
    мангo
    11 июля в 14:36
    Лучше и не скажешь
    нечитайло
    нечитайло
    11 июля в 14:33
    Вам виднее
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 июля в 14:27
    Главная причина всех бед - это торопливость Федуна в принятии решений. Неожиданные назначения тренеров чередуются с такими же неожиданными и очень быстрыми увольнениями. Кто из тренеров проработал в Спартаке хотя бы три полных сезона ??? Никто. Обычно - год с небольшим. А настоящих "волшебников" среди тренеров немного , всем нужно время. Каррере "волшебство" удалось, сделал команду чемпионом. Но бунт в команде вынудил Федуна выбирать между игроками и тренером. Он выбрал игроков и уволил Карреру. Это была очередная ошибка Федуна. Ведь в конечном итоге и от зазвездившихся смутьянов избавились, нападение само разбежалось ......И опять все сначала . И так уже полтора десятка раз . Думаю , что и Тедеске немного гостить осталось. Новый ген . дир. пришел , придет и новый тренер.
    Все опять повторится сначала!!! ( Ваншенкин. "Я люблю тебя жизнь")
    Wolf77785
    Wolf77785
    11 июля в 14:25
    в спартак пойти ошибка для любого человека, ведь это посредственный клуб!
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    11 июля в 13:39
    Просто папа его не в тот клуб пристроил. В клуб без перспективы и будущего.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    11 июля в 13:28
    Ошибка спартака в том, что они не расформировались в начале нулевых. Были бы сейчас легендарным клубом в памяти людей, а не посмешищем.
    denmig
    denmig
    11 июля в 13:00
    Ошибка Цорна в том, что он лишний ярд баболло раздал непонятно за что! Как любой ген директор любой компании - обязан был следить за финансами! Отсюда и итог! Пусть радуется , что растрату не оформили! Как было справедливо сказано, на это баболло можно было приобрести более 55000 суторминых!
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    11 июля в 12:50
    переход любого игрока в спартак , это ошибка , сразу карьера вниз.
    ermak6848
    ermak6848
    11 июля в 12:46
    чего обсуждать - если и так ясно, что губят Народную команду на корню..
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    11 июля в 12:46
    Главная причина всех бед - Федуны.
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