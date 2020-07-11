Кавазашвили: «Ошибка Цорна в том, что он вообще пошёл работать в „Спартак“»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о причинах неудач Томаса Цорна на посту генерального директора московского клуба.

Первая ошибка его заключается в том, что он вообще пошел в московский «Спартак». Он был агентом по продаже игроков, а пришел во всемирно известный клуб. Здесь не так легко можно принимать решения, и приглашать надо не посредственных игроков и тренеров, а только классных футболистов-легионеров. Классных, еще раз хочу подчеркнуть. И тренера сюда надо приглашать классного. Нет своих, русских тренеров, что ли? Полно. Но им не доверяют.

Цорн долго жил за границей, и он знает нашу систему только понаслышке. Когда он пригласил Шюррле в команду за большие деньги, я был удивлен. Да, Шюррле был чемпионом мира в составе сборной Германии, но он же давно не играет. Я боялся, что через 20 минут после того, как его выпустили в стартовом составе, бедный парень умрет. Он физически абсолютно не готов. И вообще, как «Спартак», который хочет забивать голы, может играть без нападающего? Я не понимаю этого. Всех нападающих они продали или отдали. А вместо четырех легионеров лучше купить одного-двоих подороже, которые подойдут «Спартаку» по стилю. Ведь у команды свой стиль.

И Тедеско зря позвали? Зря. Приглашаем посредственных тренеров, генеральных директоров. И сейчас вряд ли они смогут подняться, особенно после такой игры с «Локомотивом».