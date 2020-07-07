Всё ещё Особенный? 200 побед в АПЛ и другие мощные достижения Моуриньо

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сегодня, 12:34

Победа «Тоттенхэма» над «Эвертоном» стала юбилейной для Жозе в Премьер-Лиге. «Соккер.ру» поздравляет.

Понедельничным вечером команды двух бывших тренеров «Реала» и «Челси» встретились в матче АПЛ . «Тоттенхэм» выиграл со счетом 1:0 у «Эвертона» Карло Анчелотти благодаря автоголу Майкла Кина в середине первого тайма, эта победа стала особенной для «Особенного» португальского тренера.

- 200 побед в АПЛ ! «Особенный» выиграл 200 матчей с тремя разными клубами. Больше всего побед он одержал с «Челси» — 140, еще 50 раз побеждал у руля «Манчестер Юнайтед», наконец, 10 встреч выиграл с «Тоттенхэмом».

- 5 тренеров. Жозе Моуриньо стал всего лишь пятым тренером, которому покорилась эта отметка. 200+ побед в Премьер-Лиге одержали также сэр Алекс Фергюсон (528), Арсен Венгер (476), Харри Реднапп (236) и Дэвид Мойес (207).

- 326 матчей потребовалось Моуриньо, чтобы одержать 200 побед в АПЛ . Быстрее этот путь прошел только Алекс Фергюсон, которому хватило 322 матча. У Жозе были все шансы опередить шотландского мэтра, поначалу он шел с серьезным опережением графика легендарного тренера МЮ , но в последние годы сбавил темп. Отстал от сэра Алекса всего на 4 матча.

200 Premier League wins for Jose Mourinho 👊 pic.twitter.com/KOg4qpom2z — B/R Football (@brfootball) July 6, 2020

- 602 победы в тренерской карьере одержал Жозе Моуриньо. Эти успехи распределились между восемью командами следующим образом (в порядке возрастания):

6 - «Бенфика»

9 - «Лейрия»

13 - «Тоттенхэм»

67 — «Интер»

84 - «Манчестер Юнайтед»

91 — «Порту»

128 - «Реал»

204 - «Челси» (за два периода работы = 124 + 80)

- 64.1% матчей в своей тренерской карьере Моуриньо выиграл: 602 из 939. Кроме того, 193 раза сыграл вничью (20.6%) и 144 встречи проиграл (15.3%).

- 29 раз команды Жозе встречались с «Ливерпулем» (12В 9Н 8П). Это самый часто встречавшийся на пути «Особенного» противник. На втором месте «Барселона» (27 матчей), третью строчку делят клубы, в которых Моуриньо работал или работает — МЮ и «Тоттенхэм» (по 22 матча).

- 13 побед португалец одержал в матчах против «Тоттенхэма» и «Вест Хэма». Никого он не обыгрывал чаще.

- 10 поражений Моуриньо потерпел от «Барселоны» (8В 9Н 10П). Никому не уступал чаще.

- 23 раза Жозе Моуриньо участвовал в тренерских дуэлях с Хосепом Гвардиолой. Никто чаще Пепа не встречался на пути «Особенного». Он же является самым неудобным оппонентом: Гвардиола нанес Моуриньо 11 поражений при шести победах Жозе и шести ничьих.

- 11 побед Моуриньо добыл в матчах с командами Марка Хьюза (в 20 матчах) и Маурисио Почеттино (в 16 матчах). Это его самые любимые жертвы. Немного отстал Арсен Венгер — 10 побед над его «Арсеналом».

- 20 лет со дня начала самостоятельной карьеры Жозе Моуриньо отметит 20 сентября. В этот день в 2000 году он был представлен в качестве тренера «Бенфики», которую потренировал всего лишь два с половиной месяца.

- 25 трофеев в своей тренерской карьере завоевал Жозе Моуриньо. С пятью клубами из восьми он выигрывал хотя бы по три трофея. Не было побед только с «Бенфикой» и «Лейрией», где «Особенный» начинал свой тренерский путь, и с «Тоттенхэмом», который Жозе возглавляет сейчас. Титулы и кубки распределились следующим образом:

3 - «Манчестер Юнайтед» (Лига Европы, Кубок Лиги, Суперкубок Англии)

3 - «Реал» (чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании)

5 - «Интер» (Лига чемпионов, чемпионат Италии — 2, Кубок Италии, Суперкубок Италии)

6 - «Порту» (Лига чемпионов, Кубок УЕФА , чемпионат Португалии — 2, Кубок Португалии, Суперкубок Португалии)

8 - «Челси» (Чемпионат Англии — 3, Кубок Англии, Кубок Лиги — 3, Суперкубок Англии)

- 2 победы одержал Жозе Моуриньо в Лиге чемпионов с разными командами. Только пяти тренерам это удавалось (в хронологическом порядке):

Эрнст Хаппель («Фейеноорд»-1970 и «Гамбург»-1983)

Оттмар Хитцельдф («Боруссия Дортмунд»-1997 и «Бавария»-2001)

Жозе Моуриньо («Порту»-2004 и «Интер»-2010)

Юпп Хайнкес («Реал»-1998 и «Бавария»-2013)

Карло Анчелотти («Милан»-2003/2007 и «Реал»-2014)

- 9 лет и 151 матч длилась феноменальная и рекордная для мирового футбола серия Жозе Моуриньо без поражений в домашних матчах национальных чемпионатов. Все началось в Португалии у руля «Порту», приняло пугающие масштабы в «Челси» и АПЛ , продолжилось в «Интере» и Серии A, а завершилось довольно неожиданно после неполного года работы в «Реале»: «сливочные» Жозе в 30-м туре Ла Лиги уступили хихонскому «Спортингу» на своем поле (0:1) и прервали невероятную серию своего тренера.

- Трижды Жозе Моуриньо признавался тренером сезона в Английской Премьер-Лиге. За сэром Алексом с его 11-ю титулами, конечно, не угнаться, португалец разделил второе место с Арсеном Венгером.

- 8 раз в 4-х разных странах Жозе Моуриньо выбирали «Тренером года»: трижды в Англии (2005, 2006 и 2015), дважды в Португалии (2003 и 2004), дважды в Италии (2009 и 2010) и однажды в Испании (2012).

- На шести языках можно поговорить с Моуриньо: полиглот от футбола владеет родным португальским, а также английским, испанским, итальянским, французским и каталанским.