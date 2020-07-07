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Чалов вошел в топ-10 бомбардиров ЦСКА

07 июля 2020, 09:17

Нападающий Фёдор Чалов вошёл в топ-10 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России.

В матче 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:0) форвард впервые за долгое время забил гол. Чалов забил 33-й гол в 91 матче и вошел в число 10 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России. По этому показателю Фёдор опередил Ролана Гусева, который 33 гола забил в 143 матчах.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
07 июля в 16:04, ред.
Чтобы судить точно и категорично нужно всю кухню знать изнутри. Но ПФК ЦСКА, благодаря Гинеру настолько закрытый клуб, что я, имея родственника в мед службе хоккейного ЦСКА, не могу от него ничего путного узнать. Так крохи.
ArtemonD
ArtemonD
07 июля в 14:31
Быть в топе у средняка какого-то очень почетно.
Великолепный
Великолепный
07 июля в 13:14
Молодец Федя.
Заслужил.
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 12:33
Чалову рано топовать.
andrefino13
andrefino13
07 июля в 12:27
В игре с Спартаком Федя был очень хорош.
Legend 6
Legend 6
07 июля в 11:36, ред.
У Чалова 33, а на 9 месте расположился Акинфеев, с показателем 43 .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 11:31
На безрыбье и Чалов топ-рак, доморощенный).
vinyardrip
vinyardrip ответ nikoladolgov (раскрыть)
07 июля в 11:28
Ну если рейтинг среди тренеров или спама, то все может быть
Эльмот
Эльмот
07 июля в 11:27
Баселона и Ювентус уже включились в борьбу.
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 11:18
возглавляет рейтинг конечно Онопко ?
Ruslan7797
Ruslan7797
07 июля в 11:06
После такой рекламы Чалову, Месси просит руководство Барселоны срочно купить Фёдора Чалова,а взамен Суареса с доплатой отдадут Гинеру
Ravshan878
Ravshan878
07 июля в 10:54
Федя не зря вошёл топ десятку. Пожелаем удачи на футбольных полях. Главное без травмы.
Hypnoz
Hypnoz
07 июля в 10:31
Ждём запрос от Ливерпуля ! Для начала, можно в любом из Манчестеров покуражится.
4891max04
4891max04
07 июля в 10:29
Только ФНЛ или игра в Тамбове отточит его мастерство.
kotmyshka
kotmyshka
07 июля в 10:24
Надо бы на время перейти в аренду в какой-нибудь другой чемпионат (Австрия, Швейцария, Нидерланды)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 10:20
Один гол на 3 матча вряд ли бомбардирский показатель. Обошёл человека, забивавшего один на 4. Правда, за него может выступить молодость. Только не словил ли он уже звездочку? Англия, Германия на него смотрят, а играть приходится в РПЛе...
Fantom horrible
Fantom horrible
07 июля в 10:15
Доморощенный из 100 ударов 99 бьет мимо, но у него все впереди в 22 года.
LOpp
LOpp
07 июля в 10:12
первый небось Вагнер Лав?
ДСА
ДСА
07 июля в 10:01
Еще есть куда расти.
Yurza
Yurza
07 июля в 09:51
Оттого цска и на пятом месте плетется.
ermak6848
ermak6848
07 июля в 09:51
тоже не плохо для рейтинга 5 минут...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 июля в 09:45, ред.
Так я же пошутил.
А по поводу Вани скажу так. Любой молодой и талантливый игрок, имея такое же доверие тренера , прибавил бы не меньше, а скорее даже больше. Сколько Витя парней замариновал и сбагрил на сторону??? Чем ему Марадишвили не нравился и Щенников??? Свои до мозга костей, а он их как будто не замечал.
Повторюсь, Чалов хорош в полузащите, но как завершитель на данный момент просто никакой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
07 июля в 09:34
Дорогой друг, но ему только 22, по са неудач пройдёт и все наладится. Я оптимист. Тебе Ваня не нравится, но он тоже помаленьку поднимается. Так что все окей будет. К тому же Федя свой, доморощенный. Назови в других командах доморощенных бомбардиров.Может дзюба, или азм ун, или луценко, или Соболев. Нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 09:26
Жизнь удалась , можно заканчивать карьеру???
mihaluch
mihaluch
07 июля в 09:20
Вошёл но не вышел
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