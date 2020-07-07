Чалов вошел в топ-10 бомбардиров ЦСКА

Нападающий Фёдор Чалов вошёл в топ-10 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России.
В матче 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:0) форвард впервые за долгое время забил гол. Чалов забил 33-й гол в 91 матче и вошел в число 10 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России. По этому показателю Фёдор опередил Ролана Гусева, который 33 гола забил в 143 матчах.
Заслужил.
Заслужил.
А по поводу Вани скажу так. Любой молодой и талантливый игрок, имея такое же доверие тренера , прибавил бы не меньше, а скорее даже больше. Сколько Витя парней замариновал и сбагрил на сторону??? Чем ему Марадишвили не нравился и Щенников??? Свои до мозга костей, а он их как будто не замечал.
Повторюсь, Чалов хорош в полузащите, но как завершитель на данный момент просто никакой.
А по поводу Вани скажу так. Любой молодой и талантливый игрок, имея такое же доверие тренера , прибавил бы не меньше, а скорее даже больше. Сколько Витя парней замариновал и сбагрил на сторону??? Чем ему Марадишвили не нравился и Щенников??? Свои до мозга костей, а он их как будто не замечал.
Повторюсь, Чалов хорош в полузащите, но как завершитель на данный момент просто никакой.