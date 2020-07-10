Де Хеа: «Надеюсь, что проведу ещё 400 матчей за МЮ»

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10 июля 2020, 20:30

Голкипер «Манчестер Юнайтед» установил клубный рекорд по числу матчей среди иностранцев. Игра против «Астон Виллы» стала 399-й для испанца в составе «красных дьяволов». Ранее данный рекорд принадлежал датчанину .