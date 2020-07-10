Де Хеа: «Надеюсь, что проведу ещё 400 матчей за МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа установил клубный рекорд по числу матчей среди иностранцев. Игра против «Астон Виллы» стала 399-й для испанца в составе «красных дьяволов». Ранее данный рекорд принадлежал датчанину Петеру Шмейхелю.
Извиняюсь перед Шмейхелем (улыбается). Я очень счастлив. Надеюсь, что проведу еще 400 матчей за МЮ!
Есть голодный до игр Ромеро и затопевший Хенда. Так что насчёт нового кипера даже заморачиваться не нужно: всё есть в закромах Каррингтона.
Есть голодный до игр Ромеро и затопевший Хенда. Так что насчёт нового кипера даже заморачиваться не нужно: всё есть в закромах Каррингтона.