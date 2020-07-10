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Де Хеа: «Надеюсь, что проведу ещё 400 матчей за МЮ»

10 июля 2020, 20:30

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа установил клубный рекорд по числу матчей среди иностранцев. Игра против «Астон Виллы» стала 399-й для испанца в составе «красных дьяволов». Ранее данный рекорд принадлежал датчанину Петеру Шмейхелю.

Извиняюсь перед Шмейхелем (улыбается). Я очень счастлив. Надеюсь, что проведу еще 400 матчей за МЮ!

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Все комментарии
galem72
galem72
11 июля в 10:43
Надеюсь, нет! Как бы я к нему хорошо не относился, но испанец засиделся и перегорел. Нужно продавать, пока есть на него спрос и возможность поднять с трансфера. Лучше, чем сейчас, он уже точно играть не будет, а следовательно, будут пожарные матчи и ляпы не в пользу МЮ.
Есть голодный до игр Ромеро и затопевший Хенда. Так что насчёт нового кипера даже заморачиваться не нужно: всё есть в закромах Каррингтона.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
11 июля в 07:31
Я тоже надеюсь, но для этого надо меньше пропускать и не допускать ляпов
Тага Дага
Тага Дага
10 июля в 21:42
Уважаю ...молодец парень, удачи тебе, не повелся на денежки реала...и остался, несмотря как играет мю...он знает что его клуб намного круче ...чем второй клуб Мадрида.
Carradona
Carradona
10 июля в 21:32
Рой Кин негодует )
mihaluch
mihaluch
10 июля в 21:18
Надо к этому стремиться.
Павел Амурский
Павел Амурский
10 июля в 21:13
Столько не живут.
STVA 1
STVA 1
10 июля в 21:00
Хорошее желание))
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 20:43
и не стыдно тебе)))))))))))))))))))
beefs
beefs
10 июля в 20:40
что то загнул, братец...
asraeil
asraeil
10 июля в 20:38
Мечты это хорошо...
marvel777
marvel777
10 июля в 20:37
было отлично если бы провел их как в серебренном сезоне Моура)
Mekail
Mekail
10 июля в 20:35
Удачи Давиду!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 20:32
Надюха может и первой помереть!!!
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