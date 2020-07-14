Хавбек «Уфы» Урунов может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов может перебраться в другой клуб по окончании текущего сезона.
По информации источника, 19-летний хавбек сборной Узбекистана может перейти в «Спартак», где ранее пост генерального директора клуба занял Шамиль Газизов, до этого работавший на аналогичной должности в «Уфе».
Отмечается, что зимой 2020 года Урунова предлагали купить «Ростову» за 200 тысяч евро, но команде Карпина футболист не подошёл и отправился в «Уфу».
Только его уже "сватают" и в Локо, и в Краснодар, и в Зенит.
Посмотрим куда в итоге перейдет.
Только его уже "сватают" и в Локо, и в Краснодар, и в Зенит.
Посмотрим куда в итоге перейдет.