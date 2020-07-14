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Хавбек «Уфы» Урунов может перейти в «Спартак»

14 июля 2020, 22:43

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов может перебраться в другой клуб по окончании текущего сезона. 

По информации источника, 19-летний хавбек сборной Узбекистана может перейти в «Спартак», где ранее пост генерального директора клуба занял Шамиль Газизов, до этого работавший на аналогичной должности в «Уфе». 

Отмечается, что зимой 2020 года Урунова предлагали купить «Ростову» за 200 тысяч евро, но команде Карпина футболист не подошёл и отправился в «Уфу»

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Все комментарии
311
311
15 июля в 01:16
А регистрация у него есть?)
Columb
Columb
15 июля в 00:49
Кто захочет переходить в пердивный клуб вместо того, чтобы играть в еврокубках.
Glyba
Glyba ответ спартак 1987 (раскрыть)
15 июля в 00:12
У вас и Шуррле был неплох.
спартак 1987
спартак 1987
15 июля в 00:09
кстати Урунов совсем не плох, один в один может легко разобраться с защитником, водится слишком много но с этим тренерский штаб может справиться. хочется посмотреть на Фомина, пока только видно, что парень отлично забивает с пенальти ( тоже важно когда команда по пенкам проигрывает всем подряд) если не ошибаюсь со следующего сезона все футболисты со стран снг считаться легионерами не будут, вобщем на Урунова и Фомина интересно будет посмотреть. P.S если уфа попадёт в лигу европы по итогам сезона и пол команды летом перейдут в Спартак кто за башкир в европе играть-то будет?
makkie
makkie
15 июля в 00:04
Вот и Соккер проснулся.
Только его уже "сватают" и в Локо, и в Краснодар, и в Зенит.
Посмотрим куда в итоге перейдет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 июля в 23:59
Впринципе да, но в ЛЧ Уфу ещё долго не пустят, как и быков
LOpp
LOpp
14 июля в 23:49
Уже всех игроков Уфы в Спартак сватали или ещё остались?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 июля в 23:49
Если в ЕК попадут, могут ребятки и подождать с переходом.
Bastardo
Bastardo
14 июля в 23:46
Рановато ему в такой большой клуб, да и источник сомнительный
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 июля в 23:42
Так Уфа сейчас по сути в ЛЧ, если кабинетные очки у зен та и локо убрать
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 июля в 23:42
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    14 июля в 23:40
    Лучше 10 Уруновых чем один Тиль
    ошалевший
    ошалевший ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    14 июля в 23:33
    полуфы ваш ганчаренка перетащил,а тут давай порассуждаем после закрытия окна
    For56tas
    For56tas
    14 июля в 23:32
    Хочет карьеру испортить.
    Ravshan878
    Ravshan878
    14 июля в 23:01
    Я не сомневался. Остон очень умный и технарь. Он не потеряется в Спартаке. Пардон если не утка.
    Сп62
    Сп62
    14 июля в 22:53
    Такие ребята нам нужны. Тем более не лег.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 июля в 22:44
    Пол Уфы собрался перетащить.
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