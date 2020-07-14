Хавбек «Уфы» Урунов может перейти в «Спартак»

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14 июля 2020, 22:43

Полузащитник «Уфы» может перебраться в другой клуб по окончании текущего сезона.

По информации источника, 19-летний хавбек сборной Узбекистана может перейти в «Спартак», где ранее пост генерального директора клуба занял Шамиль Газизов, до этого работавший на аналогичной должности в «Уфе».

Отмечается, что зимой 2020 года Урунова предлагали купить «Ростову» за 200 тысяч евро, но команде Карпина футболист не подошёл и отправился в «Уфу».