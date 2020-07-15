Халк: «В декабре стану свободным агентом. У меня дождь из предложений»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», рассказал о том, что планирует покинуть Китай предстоящей зимой.
В декабре мой контракт заканчивается. Я уже рассказывал вам, что не буду его продлевать. У меня целый дождь из предложений. Из нескольких стран. Это правда, что среди них есть отличные европейские клубы, выступающие в Лиге чемпионов, а также клубы из Бразилии и даже из Китая. Но я больше не хочу здесь играть.
Я занимаюсь и прошу Господа помочь мне выбрать наилучший вариант и остаться в хорошей физической форме.
Я не ставлю во главе денежный фактор. Я думаю о том, где мне будет лучше и где я буду получать время на поле, прислушиваясь и к моим агентам. Мы ещё ничего не решили. Но правда в том, что в декабре я свободен.
Напомним, бразилец поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России этого сезона.
34 года Халкуше недавно исполнилось.
Ещё 2-3 сезона на уровне может провести, особенно если дело касается нашего дворового чемпионата.
Не понятно только что с его состоянием, остались ли при нем скорость, дриблинг, удар.
34 года Халкуше недавно исполнилось.
Ещё 2-3 сезона на уровне может провести, особенно если дело касается нашего дворового чемпионата.
Не понятно только что с его состоянием, остались ли при нем скорость, дриблинг, удар.
https://www.youtube.com/watch?v=6SzvUi1ip3s
но выбрал бабло зенит и китайцев
но выбрал бабло зенит и китайцев
Азмун устанет один).
Азмун устанет один).
" больше не хочу здесь играть "
редакция не могла бы это пояснить ?
" больше не хочу здесь играть "
редакция не могла бы это пояснить ?