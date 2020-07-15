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Халк: «В декабре стану свободным агентом. У меня дождь из предложений»

15 июля 2020, 04:51

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», рассказал о том, что планирует покинуть Китай предстоящей зимой.

В декабре мой контракт заканчивается. Я уже рассказывал вам, что не буду его продлевать. У меня целый дождь из предложений. Из нескольких стран. Это правда, что среди них есть отличные европейские клубы, выступающие в Лиге чемпионов, а также клубы из Бразилии и даже из Китая. Но я больше не хочу здесь играть.

Я занимаюсь и прошу Господа помочь мне выбрать наилучший вариант и остаться в хорошей физической форме.

Я не ставлю во главе денежный фактор. Я думаю о том, где мне будет лучше и где я буду получать время на поле, прислушиваясь и к моим агентам. Мы ещё ничего не решили. Но правда в том, что в декабре я свободен.

Напомним, бразилец поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России этого сезона.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
15 июля в 15:35
Дождь из Питера , причём из долларов.
e2a7g7mpsd97
e2a7g7mpsd97 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
15 июля в 13:20
Скорость-то явно не выросла, а с остальным что будет? Все на месте останется, ему же не 50, и не 60
Abordage
Abordage
15 июля в 11:22
Удачи Xалку!
Footbolista
Footbolista
15 июля в 10:51, ред.
Про дождь это он так тонко зениту подал сигнал...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
15 июля в 09:01
Опа!
34 года Халкуше недавно исполнилось.
Ещё 2-3 сезона на уровне может провести, особенно если дело касается нашего дворового чемпионата.
Не понятно только что с его состоянием, остались ли при нем скорость, дриблинг, удар.
Вежливый такой
Вежливый такой
15 июля в 08:49
Халкища не плохо посмотреть в Зените.
Литейный 4
Литейный 4
15 июля в 08:45
Помним помним, как Ребров даже хрюкнуть не успел. Гыгыгы
nubom
nubom ответ Кот- Бегемот (раскрыть)
15 июля в 08:32
А на нашем уровне - и все 10...
Кот- Бегемот
Кот- Бегемот
15 июля в 08:30
Этот ещё может пару лет на высоком уровне отыграть в топ клубе.
LOpp
LOpp ответ Вова Туземец (раскрыть)
15 июля в 08:30
Особенно хорошо пенальти пробивал
nubom
nubom
15 июля в 08:28
Только в Зенит!
RamonCSKA
RamonCSKA
15 июля в 08:10, ред.
он мог быть топ футболистом, играть в топ клубе
но выбрал бабло зенит и китайцев
Вова Туземец
Вова Туземец
15 июля в 07:50
Здорово он заехал в Зенит. Громил будь здоров соперников.
МиХаХа
МиХаХа
15 июля в 07:48
Можно и в Зенит. На пару с Малкомом будут рвать соперников.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
15 июля в 07:15
Давай к парочке,будете на троих спивать про голубую луну!
ДСА
ДСА
15 июля в 07:11
Силы для свершений у него еще есть.
aqf8tzh4zd4q
aqf8tzh4zd4q
15 июля в 06:59
Зонт купи, симулянт!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 06:56, ред.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    15 июля в 06:53
    Ближайшие пару месяцев станет ясно как на нем отразился полугодичный простой.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 июля в 06:39
    Этот без работы не останется
    VAN ARM
    VAN ARM
    15 июля в 05:55
    так же как у ибраги)))))))))
    Павел Молочный
    Павел Молочный ответ 112910415 (раскрыть)
    15 июля в 05:35
    Исправили.
    112910415
    112910415
    15 июля в 05:17, ред.
    " ..не планирует покинуть Китай.."
    " больше не хочу здесь играть "
    редакция не могла бы это пояснить ?
    ОПС
    ОПС
    15 июля в 04:52
    Подождем до декабря и увидим.
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